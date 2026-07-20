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신임 기획예산처 차관, 조용범 예산실장 임명

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-07-20 18:10
수정 2026-07-20 18:10
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靑 “예산·재정 분야 최고 전문가”

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조용범 기획예산처 차관
조용범 기획예산처 차관


이재명 대통령은 20일 신임 기획예산처 차관에 조용범(55·행시 39회) 현 기획처 예산실장을 임명했다.

조 신임 차관은 제주 출신으로 서울대 법대를 졸업하고 행시에 합격해 공직에 입문했다. 기획재정부 예산총괄과장과 청와대 경제수석비서관실 선임행정관, 기재부 대변인, 예산총괄심의관 등을 거쳤다. 쟁쟁한 예산 관료 중에서도 예산총괄계장과 총괄과장, 총괄심의관, 실장 등 예산총괄 자리 4곳을 모두 거친 사례는 드물다.

조 차관은 기재부 노동조합이 직원을 상대로 실시한 ‘닮고 싶은 상사’ 설문조사에서 2013·2014·2015년 3년 연속으로 선정돼 이른바 ‘명예의 전당’에 이름을 올리기도 했다.

조 차관은 기재부 등 핵심 보직을 두루 거친 예산·재정 분야 최고 전문가라는 게 청와대의 설명이다. 강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 “조 차관은 특히 올해 상반기 중동전쟁 위기 극복 추가경정예산을 최단 기간 내 통과시키고 재정 집행 목표를 초과 달성하는 등 민생안정과 경기 회복에 기여한 것으로 평가받고 있다”고 전했다.

기획처 차관직은 전임 임기근 차관이 국무조정실장으로 승진하면서 공석이 됐다.
김진아 기자
세줄 요약
  • 조용범 기획예산처 차관 임명 발표
  • 예산·재정 핵심 보직 두루 거친 관료
  • 추경 신속 처리·재정 집행 성과 평가
2026-07-21 B1면
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