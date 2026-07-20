VFS 출신 제작진, ‘토이 스토리 5’와 ‘백룸’ 제작 참여

세줄 요약 밴쿠버 필름 스쿨(VFS)은 졸업생들이 ‘토이 스토리 5’와 A24 영화 ‘백룸’ 제작에 참여했다고 밝혔다. 이들은 시각효과, 애니메이션, 세트 모델링, 사운드 디자인, 특수 메이크업 등 다양한 분야에서 작업했으며, 현장 중심 교육의 성과를 보여 줬다. VFS 졸업생, ‘토이 스토리 5’ 제작 참여

A24 ‘백룸’에 졸업생 17명·강사 1명 투입

시각효과·메이크업·모션캡처 실무 수행

이미지 확대 촬영 현장의 Kane Parsons 감독. Beyond Capture 팀의 Andrea Garcia de Alba, Andres Ferrat 등을 포함한 VFX 캡처 팀과 함께 자리하고 있다.(사진 제공: 밴쿠버 필름 스쿨(VFS) 닫기 이미지 확대 보기 촬영 현장의 Kane Parsons 감독. Beyond Capture 팀의 Andrea Garcia de Alba, Andres Ferrat 등을 포함한 VFX 캡처 팀과 함께 자리하고 있다.(사진 제공: 밴쿠버 필름 스쿨(VFS)

이미지 확대 영화 ‘백룸(Backrooms)’의 공식 스틸컷(사진 제공: 밴쿠버 필름 스쿨(VFS) 닫기 이미지 확대 보기 영화 ‘백룸(Backrooms)’의 공식 스틸컷(사진 제공: 밴쿠버 필름 스쿨(VFS)

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밴쿠버 필름 스쿨(Vancouver Film School, 이하 VFS)은 자교 졸업생들이 영화 ‘토이 스토리 5’와 ‘백룸(Backrooms)’ 제작에 참여했다고 밝혔다.VFS에 따르면, ‘토이 스토리 5’에는 VFS 3D 애니메이션 ＆ 비주얼 이펙트 전공 졸업생들과 포스트 프로덕션 분야 졸업생들이 참여했으며, 이들은 시각효과, 애니메이션, 세트 모델링, 포스트 프로덕션 등 다양한 제작 분야에서 작업을 맡았다.또 VFS는 A24의 영화 ‘백룸’ 제작 과정에 자교 졸업생 17명과 현직 강사 1명이 참여했다고 전했다. 참여 인력은 사운드 디자인, 3D 애니메이션 ＆ 비주얼 이펙트, 메이크업 디자인, 영화 제작, 연기 등 다양한 전공 출신으로, 폴리 레코딩, 애니메이션 슈퍼비전, 특수 메이크업, 운영 등 여러 직무에서 프로젝트에 참여했다.VFS 메이크업 디자인 강사 크리시 르노(Crissy Renaud)도 특수 메이크업 분야에서 제작에 참여했다. VFS는 르노가 다양한 영상 프로젝트에서 활동해 온 현장 전문가라고 소개했다.VFS에 따르면, 캠퍼스 내 모션 캡처 스튜디오 비욘드 캡처(Beyond Capture Studios) 역시 ‘백룸’의 오프닝 시퀀스 제작에 참여했다. 비욘드 캡처 소속의 VFS 졸업생 안드레아 가르시아 데 알바(Andrea Garcia de Alba)와 안드레스 페라트(Andres Ferrat)는 각각 캡처 테크니션과 리얼타임 오퍼레이터로 참여해, 영화 초반부 시퀀스에 활용된 카메라 애니메이션 작업을 지원했다.안드레아 가르시아 데 알바는 “영화를 본 관객들로부터 오프닝 첫 몇 분이 백룸 특유의 으스스한 분위기를 만들어냈다는 평을 들었다”며 “모션 캡처가 디지털 환경에 생명을 불어넣는 순간”이라고 전했다.비욘드 캡처 스튜디오는 영화, TV, 게임 분야의 퍼포먼스 캡처 작업을 수행해 온 시설로, VFS는 이번 프로젝트가 현장 중심 교육과 실무 연계 역량을 보여 주는 사례라고 설명했다.VFS 관계자는 “토이 스토리 5와 백룸이라는 전혀 다른 장르의 두 작품에 졸업생들이 동시에 참여한 것은 VFS의 실무적인 제작 중심 훈련이 특정 분야에 국한되지 않고 엔터테인먼트 산업 전반에서 경쟁력을 갖추고 있음을 보여 준다”며, “1년 집중 교육과정들을 통해 졸업 후 글로벌 프로젝트에 즉시 투입 가능한 인재를 양성하는 데 주력하고 있다”고 밝혔다.