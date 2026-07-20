배경훈 부총리 “글로벌 AI 통제 강화…한국형 독자 AI 확보 중요”

“AI를 핵무기처럼 통제하는 시대 도래”

“중국도 폐쇄형 중심으로 전환 가능성 커”

AI 경쟁력 확보 위한 투트랙 전략 제안

독파모와 프론티어급 모델 개발 병행

이미지 확대 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 20일 정부세종청사에서 열린 취임 1주년 출입 기자 간담회에서 발언하고 있다. 세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 20일 정부세종청사에서 열린 취임 1주년 출입 기자 간담회에서 발언하고 있다. 세종 연합뉴스

이미지 확대 배경훈(왼쪽 두 번째) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 20일 정부세종청사에서 취임 1주년 출입 기자 간담회를 하고 있다. 세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 배경훈(왼쪽 두 번째) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 20일 정부세종청사에서 취임 1주년 출입 기자 간담회를 하고 있다. 세종 연합뉴스

세줄 요약 배경훈 부총리는 미국과 중국이 AI를 통제하는 시대가 오고 있다며, 외산 서비스 의존만으로는 가격 급등이나 중단 위험에 대응하기 어렵다고 봤다. 독자 파운데이션 모델과 글로벌 프런티어 모델을 함께 키우는 투트랙 전략이 필요하다고 강조했다. 글로벌 AI 폐쇄형 재편과 독자 모델 필요성 강조

외산 의존 위험 지적, 서비스 중단·가격 급등 우려

독파모 지속과 프런티어급 개발 투트랙 제안

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배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 글로벌 AI(인공지능) 시장이 폐쇄형 생태계 중심으로 빠르게 재편되고 있다며 독자적인 프런티어(최상위) 모델 확보에 나서야 한다고 강조했다.배 부총리는 20일 정부세종청사에서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 “미국과 중국이 고성능 AI를 핵무기처럼 통제하려 드는 시대가 오고 있다”며 “우리만의 AI 역량이 없다면 외산 AI 서비스가 어느 날 갑자기 중단되거나 가격이 100배 뛰는 상황에도 대응할 수 없다”고 말했다.그는 최근 중국이 개방형 AI 모델을 공개하고 있지만 장기적으로는 미국과 같이 폐쇄형 중심으로 전환할 가능성이 크다고 봤다.배 부총리는 “미국은 점점 폐쇄형 AI 정책을 만들어가는 반면 중국은 모델을 공개하며 진영을 확장하려는 노력을 하고 있다”며 그러나 “미국과 비슷한 절차를 밟아가고 있다고 생각한다”고 말했다.그러면서 “미국도 초기에는 많은 모델들을 서비스화하면서 나왔지만 그것들을 폐쇄 모델로 전환하고 미토스 수출 통제 등 정부 규제도 점점 강화되고 있다”고 설명했다.배 부총리는 이 자리에서 세계적 AI 경쟁력 확보를 위한 투트랙 전략을 제안했다.국내 산업 생태계의 AI 전환(AX)을 위한 ‘독자 파운데이션 모델 개발 프로젝트(독파모)’를 지속하는 동시에 글로벌 프론티어(최상위)급 모델 개발을 통해 글로벌 기술 패권 경쟁에 뛰어들어야 한다는 것이다.배 부총리는 “과거만 해도 독자 AI가 왜 필요한지에 대한 의문이 잇따랐지만 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 추진하면서 현재는 외산 AI를 활용하더라도 우리 스스로 독자적인 AI를 갖춰야 한다는 데 공감대가 형성되고 있다”며 “이 자체가 의미 있는 성과”라고 말했다.세계 최고 수준의 프론티어급 모델 개발은 막대한 자본과 컴퓨팅 자원이 투입되는 프로젝트로 정부의 투자 의지와 예산 확보가 필수적이다.배 부총리는 “미토스급 모델을 개발하려면 최신 그래픽처리장치(GPU) ‘베라루빈’ 기준으로 약 1만장이 필요하고 그 가격은 지금 기준으로만 3조 5000억원 수준”이라며 “GPU 클러스터 구축 등 부대 비용까지 고려하면 실제 투입 비용은 더욱 커질 것”이라고 말했다.과기정통부는 내년 예산에 이를 반영하기 위해 재정당국과 협의를 이어가고 있는 상황이다. 그는 “정부가 지분투자나 특수목적법인(SPC) 설립 등 투자형 연구개발(R＆D) 방식으로 재원을 마련하는 방안을 검토하고 있다”며 “AI 3대 강국을 넘어 글로벌 리더십을 확보하려면 이 정도 투자는 필요하다”고 강조했다.