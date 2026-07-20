매머드커피, 22일 오전 10시 ‘아메리카노 1,000원’ 타임딜 행사 진행

세줄 요약 매머드커피가 전국 1,000호점 오픈을 기념해 22일 오전 10시부터 10시 59분까지 한 시간 동안 아메리카노 1,000원 타임딜을 진행한다. 전국 가맹점에서 키오스크로 ‘(타임딜) 아메리카노’를 선택해 결제하면 혜택을 받을 수 있다. 전국 1,000호점 기념 아메리카노 1,000원 행사

22일 오전 10시부터 1시간 한정 타임딜 진행

키오스크 선택 결제, 고객 감사 취지 강조

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오는 22일 오전 10시부터 10시 59분까지 단 한 시간 동안 전국 매머드커피 매장에서 아메리카노를 1,000원에 구매할 수 있는 타임딜 프로모션이 열린다.매머드커피는 이번 ‘아메리카노 1,000원 타임딜’ 행사를 전국 가맹점에서 동시에 진행한다고 밝혔다. 혜택을 받기 위해서는 행사 시간 내 매장을 방문해 키오스크에서 1,000원으로 제공되는 ‘(타임딜) 아메리카노’ 메뉴를 선택해 결제하면 된다.회사 측에 따르면 이번 고객 감사 프로모션은 매머드커피의 전국 1,000호점 오픈을 기념해 마련됐다. 1,000호점이라는 기념비적인 이정표가 세워지기까지 오랜 시간 브랜드를 선택하고 동행해 준 소비자들에게 직접적인 혜택으로 감사의 마음을 표현하겠다는 취지다.지난 2012년 브랜드 론칭 이후 합리적인 가격 정책을 바탕으로 가맹 사업을 확장해 온 매머드커피는 이번 행사가 전국 가맹점의 고객 유입을 촉진하고 지점 매출 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.매머드커피 본사 관계자는 “브랜드의 1,000호점 돌파를 맞아 가맹점주와 고객이 함께 참여할 수 있는 프로모션을 기획했다”며, “아메리카노 1,000원 타임딜 이벤트를 통해 그동안 브랜드를 이용해 준 많은 분께 감사의 마음을 전하고자 한다”고 말했다.