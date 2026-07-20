우리카드, 고정 지출 부담 줄이는 ‘카드의정석2’ 출시

생활비 전반 할인되는 실속형 카드

아파트 관리비 포함…체감형 혜택

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세줄 요약 우리카드가 매달 반복되는 고정 지출을 덜어줄 ‘카드의정석2 루틴’을 출시했다. 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 챗GPT 등 디지털 구독과 쿠팡와우·네이버플러스 같은 멤버십에서 30%를 할인한다. 아파트관리비와 공과금, 통신, 교육·도서, 렌털은 15% 할인한다. 고정 지출 부담 완화용 실속 카드 출시

구독·멤버십 30%, 생활비 15% 할인

관리비 실적 포함, 간편결제 추가 혜택

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우리카드가 매달 반복되는 고정 지출 부담을 덜어줄 실속형 ‘카드의정석2 루틴(ROUTINE)’을 최근 출시했다고 20일 밝혔다.해당 카드는 생활 필수 영역의 정기 결제 혜택에 집중했다. ▲디지털 구독(유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 챗GPT 등) ▲멤버십(쿠팡 와우, 네이버플러스, 배민클럽 등)에서 30% 할인을 받는다. 또 ▲생활(아파트관리비, 공과금) ▲통신 ▲교육·도서 ▲렌털에서는 15% 깎아준다.특히 아파트 관리비를 포함해 전월 실적이 50만원 이상일 경우 영역별로 5000원, 최대 3만원이 할인된다. 전월 실적이 100만원 이상일 경우 영역별로 1만원 아낄 수 있다.생활 패턴을 고려한 실속 혜택도 담았다. 우리WON페이, 네이버페이, 카카오페이 등 주요 간편결제로 건당 5만원 이상 결제 시 1000원(월 통합 3회) 할인을 제공한다.카드 디자인은 생활 영역 6개 할인 혜택을 언제나 확인할 수 있도록 만들었다.우리카드 관계자는 “금액이 큰 아파트관리비를 실적에 포함해 고객들의 불편을 최소화했다”면서 “생활비 전반에 걸친 반복 지출 영역에서 실질적인 혜택을 제공할 수 있을 것”이라고 설명했다.