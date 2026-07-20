밀집-올드페리도넛, 공동사업 계약 체결… 중국·필리핀 등 해외 진출 본격화

세줄 요약 밀집이 올드페리도넛과 공동사업 계약을 체결해 가맹 사업 시스템 구축, 매장 개발, 마케팅, 생산·물류 개선을 담당했다. 양사는 운영 체계를 정비하고 브랜드 경쟁력을 높여 중국·필리핀 등 해외 시장 확장에 나설 계획이다. 밀집-올드페리도넛 공동사업 계약 체결

가맹 시스템·운영 체계 고도화 추진

중국·필리핀 등 해외 확장 본격화

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케이스타일 푸드테크 벤처 기업 주식회사 ‘밀집’(공동대표 황인범·김동경)이 프리미엄 수제 도넛 브랜드 올드페리도넛(대표 정안식)과 공동 사업 계약을 체결하고 브랜드 확장 및 가맹 사업 고도화에 나선다고 밝혔다.이번 계약을 통해 양사는 가맹 사업 경쟁력을 강화하고 브랜드 운영 체계를 고도화하는 한편, 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 협력할 계획이다. 이번 공동 사업은 밀집의 기관 투자사인 어나더브레인의 소개로 성사됐다.계약에 따라 ‘밀집’은 ‘올드페리도넛’의 가맹 사업 시스템 구축을 비롯해 가맹점 모집, 매장 개발, 마케팅, 생산 및 물류 운영 개선 등 브랜드 운영 전반을 담당하게 된다. 아울러 브랜드 운영 매뉴얼과 가맹 시스템을 정비하고, 중국과 필리핀 등 글로벌 시장 확장을 본격화할 예정이다.‘올드페리도넛’은 2016년 서울 한남동에서 시작한 프리미엄 수제 도넛 브랜드다. 뉴욕의 클래식 도넛 문화를 한국적인 감각으로 재해석한 메뉴와 공간, 브랜딩으로 사랑받으며 ‘노티드’와 함께 한국 프리미엄 도넛의 양대 산맥으로 불린다. 최근 김포공항점과 맵달SEOUL 성수점을 새롭게 선보이며 브랜드 영향력을 확대하고 있다.또한 ‘올드페리도넛’은 브랜드 고유의 감성을 담은 공간과 다양한 협업 프로젝트를 통해 차별화된 브랜드 경험을 선보이고 있다. 특히 세븐틴(SEVENTEEN), 샤이니(SHINee), 투모로우바이투게더의 뿔바투(PPULBATU) 등 K-POP 아티스트를 비롯해 PUBG, KB국민카드, GS25, 기네스(Guinness) 등 다양한 기업 및 브랜드와 협업을 진행하며 F＆B를 넘어 콘텐츠와 라이프스타일을 연결하는 브랜드로 자리매김했다.‘밀집’은 K-POP, K-FOOD, K-BEAUTY를 글로벌 라이브 커머스와 결합해 K-CULTURE가 소비되는 방식을 재설계하는 케이스타일 푸드테크 벤처다.‘밀집’은 성수동에서 운영 중인 K-CULTURE 플랫폼 ‘맵달SEOUL’의 콜라보레이션 네트워크를 활용해 ‘올드페리도넛’의 새로운 브랜드 경험과 다양한 협업 프로젝트를 지속적으로 선보일 예정이다.황인범 ‘밀집’ 공동대표는 “’올드페리도넛’은 뛰어난 제품 경쟁력은 물론 다양한 협업을 통해 브랜드 경험을 꾸준히 확장해 온 브랜드”라며 “’밀집’이 보유한 F＆B 운영 노하우와 콘텐츠 기획 역량, ‘맵달SEOUL’의 브랜드 네트워크를 결합해 ‘올드페리도넛’이 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 사랑받는 브랜드로 성장할 수 있도록 함께 만들어 가겠다”고 말했다.