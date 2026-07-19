빅테크브랜드 中만 약진…삼성 8위

英 브랜드파이낸스 조사 中 11.4%→12.6%

삼성 974억 달러…SK하이닉스 28위 기록해

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세줄 요약 브랜드 파이낸스의 2026년 톱 100 테크 브랜드에서 중국만 브랜드 가치 비중을 키웠다. 틱톡과 CATL이 급등했고, 미국은 여전히 최다였지만 비중은 소폭 줄었다. 한국은 삼성과 SK하이닉스가 상승했지만 국가 비중은 떨어졌다. 중국만 빅테크 브랜드 가치 비중 확대

미국은 최다 유지, 비중은 소폭 하락

삼성·SK하이닉스 상승, 한국 비중 감소

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지난 1년간 빅테크 브랜드 가치를 국가별로 봤을 때 세계 10강 중에 중국만 약진한 것으로 나타났다. 우리나라는 삼성전자와 SK하이닉스의 브랜드 가치가 상승했지만 비중은 다소 떨어졌다.19일 영국의 글로벌 브랜드 평가 전문 컨설팅업체 ‘브랜드 파이낸스’가 최근 발표한 ‘2026년 톱 100 테크 브랜드’에 따르면 상위 10개국 중 중국만 유일하게 브랜드 가치 비중이 기존 11.4%에서 12.6%로 1.2%포인트 증가했다. 틱톡의 브랜드 가치가 1535억 달러로 전년보다 45.1% 상승해 6위를 기록했다. 또 세계 1위 배터리 기업 CATL이 301억 달러로 53% 급등하는 등 100대 브랜드에 중국 빅테크 25곳이 포진했다.미국이 46곳으로 가장 많았지만 미국 기업의 비중은 77.7%로 전년 대비 0.2%포인트 줄었다. 다만 애플이 브랜드 가치 1위에 올랐고, 676억 4200만 달러를 기록하며 전년보다 5.8% 상승했다. 2위부터 4위까지도 각각 마이크로소프트, 구글, 아마존이 각각 차지하면서 세계 최강 기술국의 명성을 이어갔다.이외 한국과 일본의 빅테크 브랜드 가치는 각각 3.7%, 1.9%로 0.2%포인트씩 하락했고, 인도 역시 1.4%로 0.3%포인트 감소했다.우리나라의 경우 삼성의 브랜드 가치가 974억 1500만 달러(약 144조 1000억원)로, 지난해(894억 2700만 달러)보다 8.9% 증가하면서 8위를 기록했지만 미국 엔비디아가 8위에서 5위로 뛰어오르면서 순위는 한 단계 밀렸다. SK하이닉스로 지난해보다 한 계단 오른 28위였다. LG가 44위, 쿠팡이 49위, 네이버가 95위를 기록했다. 이들 5개 기업은 지난해에도 100위 안에 들었다.