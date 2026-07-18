쿠팡, 인천 물류센터 화재 사과…“조사 협조·주민 지원”

‘화재 인지 즉시 119 신고’

‘지역 주민 심려끼쳐 사과’

이미지 확대 18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 쿠팡이 인천 서구 석남동 물류센터 화재와 관련해 사과하고, 화재 인지 직후 119 신고와 직원 전원 대피가 이뤄졌다고 설명했다. 소방 활동 지원과 관계 당국 조사 협조, 피해 주민 지원도 약속했다. 화재 인지 직후 119 신고 및 전원 대피

소방 활동 지원과 당국 조사 적극 협조

인천 주민 피해 지원 및 공식 사과

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쿠팡은 18일 인천에서 발생한 물류센터 화재에 대해 사과하고, 소방 활동 지원과 당국의 조사에 적극적으로 협조하겠다고 밝혔다.쿠팡은 이날 정종철 대표 명의의 입장문을 통해 “화재 인지 후 즉시 119 신고를 진행했고, 소방 당국의 신속한 출동이 이어졌으며, 당시 물류센터에 있던 직원 모두가 안전하게 대피했다”고 설명했다.그러면서 “소방관들의 안전을 최우선으로 삼아 현장에서 진행되는 소방 활동 등을 지원하는 것은 물론, 관계 당국의 조사에도 적극 협조할 것”이라고 했다.이어 “인천 지역 주민과 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 고개 숙여 사과드린다”면서 이번 화재로 어려움을 겪은 지역 주민 지원도 적극 진행한다는 방침도 밝혔다.아울러 “화재 진압에 나섰다가 부상을 입은 소방관 한 분의 조속한 쾌유를 기원한다”고 덧붙였다.화재는 이날 오전 6시 54분쯤 인천 서해구 석남동에 있는 연면적 29만9000㎡의 지상 8층짜리 쿠팡32물류센터 6층에서 시작됐다.소방 당국은 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령한 데 이어, 낮 12시 25분쯤 대응 2단계를, 오후 3시 15분쯤 국가소방동원령을 발령했다.