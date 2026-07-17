[포토] 개모차 타고 펫페어 접수한 댕댕이

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[포토] 개모차 타고 펫페어 접수한 댕댕이

입력 2026-07-17 16:00
수정 2026-07-17 16:00
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17일 서울 강남구 코엑스에서 성황리에 막을 올린 ‘2026 케이펫페어 서울’을 찾은 한 시민이 반려견 전용 유모차에 소중한 반려견을 태우고 행사장을 여유롭게 둘러보며 발걸음을 옮기고 있다.

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