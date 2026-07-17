경제 [포토] 개모차 타고 펫페어 접수한 댕댕이 입력 2026-07-17 16:00 수정 2026-07-17 16:00 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/17/20260717500113 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 17일 서울 강남구 코엑스에서 성황리에 막을 올린 ‘2026 케이펫페어 서울’을 찾은 한 시민이 반려견 전용 유모차에 소중한 반려견을 태우고 행사장을 여유롭게 둘러보며 발걸음을 옮기고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. ‘2026 케이펫페어 서울’이 개최된 장소는? 코엑스 삼성동