삼성 등 지원 ‘핫라인’…충남 202조 첨단산업 투자 속도 높인다

세줄 요약 충남도가 삼성전자·삼성디스플레이·삼성SDI·SK텔레콤과 협의체를 열고 202조 원 규모 첨단산업 투자에 속도를 낸다. 도는 핫라인과 전담 공무원, 패스트트랙을 도입해 반도체·디스플레이·이차전지·AI데이터센터 투자 인허가를 신속 지원한다. 202조 원 첨단산업 투자 지원체계 가동

삼성·SK텔레콤과 협의체, 핫라인 구축

인허가 패스트트랙·전담 공무원 지정

이미지 확대 증설되는 삼성디스플레이 아산캠퍼스 조감도. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 증설되는 삼성디스플레이 아산캠퍼스 조감도. 서울신문DB

이미지 확대 ‘충남 첨단산업 기업투자 지원협의체’ 첫 회의가 열리고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘충남 첨단산업 기업투자 지원협의체’ 첫 회의가 열리고 있다. 도 제공

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충남도가 삼성 등 충남 지역에 202조 원 규모의 첨단산업 투자 뒷받침을 위한 전담(TF)팀과 핫라인 구축 등 기업 맞춤형 신속 지원체계에 나섰다.17일 도에 따르면 최근 도청사에서 삼성전자·삼성디스플레이·삼성에스디아이(SDI)·에스케이텔레콤(SK텔레콤)과 ‘충남 첨단산업 기업투자 지원협의체’ 첫 회의를 개최했다. 투자 대상 지역 천안·아산·당진시 등 기초지방자치단체 관계자들도 참여했다.이번 협의체는 2일 아산에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 발표한 202조 원 규모의 ‘충남 첨단산업 투자계획’에 따른 기업들의 신속한 투자를 뒷받침하기 위한 지원체계 마련이 목적이다.도는 투자 과정에서 발생하는 기업 어려움을 신속하게 해결할 수 있도록 상시 소통 체계(핫라인)를 운영할 예정이다. 기업별로 전담 공무원도 지정해 맞춤형 지원에 나서기로 했다.반도체·디스플레이·이차전지·인공지능(AI)데이터센터 등 4개 투자 분야에 도와 천안·아산·당진시, 투자기업을 연계한 협의체도 운영한다.분야별로 △반도체는 도 반도체팀과 천안·아산시, 삼성전자 △디스플레이는 도 디스플레이전자팀과 아산시, 삼성디스플레이 △이차전지는 도 탄소중립산업팀과 천안시, 삼성에스디아이(SDI) △인공지능(AI)데이터센터는 도 기업유치팀과 지자체, SK텔레콤이 각각 협력 체계를 구축한다.도는 행정부지사를 단장으로 한 전담팀도 구성해 24일 첫 회의를 개최할 예정이다.전담팀은 13개 관련 부서와 시군, 투자기업, 관계기관이 함께한다.이번 첫 회의에서 기업들은 공장 신·증설 관련 인허가 절차의 신속한 처리를 요청했다.도와 천안·아산·당진시는 ‘통합 인허가 신속 처리 체계(패스트트랙)’를 도입해 행정 절차를 지원하기로 했다.구상 도 산업경제실장은 “전력·수력·인력 등 핵심 ‘3력’에 대한 지원 등 기업의 투자가 신속히 이뤄질 방안에 대해 심도 있는 논의가 진행됐다”며 “기업 투자가 성과로 이어질 수 있도록 규제를 개선하는 등 투자 지원을 강화하겠다”고 말했다.