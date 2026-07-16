금리인상에 주담대도 8% 눈앞…빚투·영끌족, 이자 갚다 날 샐 판

5대 은행 고정형 금리 최고 7.49%

0.25%P 오르면 연이자만 614만원

이미지 확대 한국은행이 16일 열리는 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리를 인상할 것으로 전망되는 가운데 서울 시내에 놓인 시중은행 현금자동입출금기(ATM)의 모습.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한국은행이 16일 열리는 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리를 인상할 것으로 전망되는 가운데 서울 시내에 놓인 시중은행 현금자동입출금기(ATM)의 모습.

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세줄 요약 한국은행의 기준금리 인상으로 주택담보대출 금리가 8%대 진입을 눈앞에 두고 있다. 이미 시장금리가 선반영된 데다 대출 총량 관리까지 겹치며 은행권 금리 인하 여지도 줄었다. 가계대출 규모가 커진 만큼 영끌·빚투 차주의 이자 부담은 더 빠르게 늘어날 전망이다. 기준금리 인상으로 주담대 8%대 근접

영끌·빚투 차주 이자 부담 급증 전망

2021년 대출자 변동금리 전환 직격탄

2026-07-17 5면

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한국은행이 16일 기준금리를 인상하면서 ‘영끌(영혼까지 끌어모은 대출)’·빚투(빚내서 투자)’ 차주의 부담이 한층 커질 것으로 보인다. 이미 은행권에선 한은의 연내 기준금리 인상을 예측해 대출금리가 선제적으로 오른 상태다.이날 금융권에 따르면 이날 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 5년 고정형 주택담보대출(주담대) 금리는 연 4.77~7.49% 수준이다. 특히 하반기 한은이 추가 금리 인상에 나설 경우 8%대 진입 가능성이 나온다.이달 기준금리가 오른다는 전망이 짙어지며 일찍이 시장 금리가 올라간 데다 정부의 대출 총량 관리 기조가 이어지면서 은행들이 금리를 낮게 유지할 유인이 없어진 영향이다. 5년 고정형 주담대 금리 기준이 되는 5년물 은행채(무보증 AAA) 금리는 최근 연 4.3% 안팎까지 올라 연초보다 약 1% 포인트 상승했다.변동형 대출금리도 오름세다. 5대 은행의 6개월 변동형 주택담보대출 금리는 이날 기준 연 4.13~6.58%다. KB국민은행은 4.02~5.42%에서 4.17~5.57%로, 우리은행은 4.39~5.59%에서 4.54~5.74%로 전날 금리를 인상했다.한은에 따르면 주담대 금리가 0.25% 포인트 상승할 경우 전체 차주의 연간 이자 부담은 약 1조 8000억원 증가하는 것으로 분석됐다. 차주 1인당 연간 이자 부담도 평균 584만 3000원에서 613만 9000원으로 29만 6000원 늘어난다.문제는 이자 부담이 과거 금리 인상기보다 훨씬 커졌다는 점이다. 한국의 가계대출 잔액은 올해 3월 말 기준 1866조원으로, 직전 금리 인상기였던 2023년 초(1736조원)보다 130조원 증가했다. 대출 규모 자체가 커진 만큼 기준금리 인상이 가계에 미치는 충격도 그만큼 확대될 것으로 예상된다.특히 초저금리였던 2021년 혼합형(5년 고정 후 변동) 주택담보대출을 받은 차주들이 올해부터 잇따라 변동금리로 전환되면서 직격탄을 맞고 있다. 김은강 신한은행 일산센터 PB팀장은 “올해부터 금리가 5% 이상으로 뛰면서 2021년 당시 대출을 받은 차주들은 사실상 두 배 가까운 금리를 부담하고 있다”고 설명했다.