태향 ‘네이쳐티’ 3종, 2026 서울어워드 우수상품 선정

세줄 요약 태향의 카페 원료 브랜드 네이쳐티 3종이 2026 서울어워드 우수상품에 선정됐다. 문경오미자시럽, 나주배 베이스, 우베 파우더는 국산·해외 로컬 원물을 활용한 제품으로 품질과 상품성, 시장성, 글로벌 경쟁력을 인정받았다. 네이쳐티 3종, 2026 서울어워드 우수상품 선정

문경오미자·나주배·우베, 로컬 원물 경쟁력 인정

인증마크 활용해 B2B·해외 판로 확대 계획

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카페 원료 전문 기업 ㈜태향(대표 이수기)은 자사 카페 음료 재료 브랜드 ‘네이쳐티(Naturetea)’의 문경오미자시럽, 나주배 베이스, 우베 파우더 등 대표 제품 3종이 서울경제진흥원(SBA)이 주관하는 ‘2026 서울어워드’ 우수상품에 선정됐다고 16일 밝혔다.서울어워드는 국내 중소기업의 우수한 소비재를 대상으로 품질과 상품성, 디자인, 시장성, 글로벌 경쟁력 등을 종합적으로 평가해 선정하는 공인 인증제도다. 우수상품으로 지정된 제품에는 서울어워드 공식 인증마크 사용 권한이 부여되며, 국내외 판로 확대를 돕는 다양한 후속 지원 프로그램 참여 기회가 제공된다.이번에 우수상품으로 선정된 3종은 네이쳐티가 국내외 로컬 원물을 중심으로 연구·개발해 온 대표 제품군이다. ‘문경오미자시럽’은 경북 문경산 오미자를 원료로 한 1L 대용량 시럽으로, 오미자 고유의 다섯 가지 맛을 살려 에이드, 라떼, 칵테일 등 시그니처 카페 메뉴에 다양하게 활용된다. ‘나주배 베이스’는 전남 나주산 배를 사용해 배 특유의 시원하고 달콤한 맛을 구현한 음료 베이스다. 함께 선정된 ‘우베 파우더’는 필리핀산 우베를 바탕으로 부드러운 단맛과 특유의 보랏빛 색감을 살려 최근 라떼와 베이커리 메뉴 원료로 주목받고 있다.네이쳐티는 카페·외식업(HoReCa) 시장을 겨냥한 B2B 카페 재료 브랜드로, 자사 온라인 플랫폼인 ‘네이쳐티몰’을 통해 시럽, 베이스, 파우더, 토핑 등 전 카테고리의 음료 원료를 공급 중이다. 산지 및 성분이 검증된 국산 원물을 적극적으로 도입하고, 매장 운영 효율을 극대화할 수 있는 대용량 규격을 갖춰 개인 카페와 대형 프랜차이즈 시장에서 신뢰를 넓혀왔다.태향은 이번 서울어워드 우수상품 선정을 계기로 인증 엠블럼을 국내외 마케팅에 적극 활용하고, 브랜드 신뢰도와 제품 경쟁력을 기반으로 B2B 거래처 확대와 해외 시장 진출을 강화한다는 방침이다.태향 관계자는 “이번 서울어워드 우수상품 선정은 문경 오미자, 나주 배 등 국산 원물로 만든 네이쳐티 제품의 품질과 상품성을 객관적으로 인정받은 결과”라며 “서울어워드 인증을 발판으로 국내 카페 시장은 물론 K-카페 문화에 주목하는 해외 바이어들에게도 네이쳐티의 경쟁력을 알려 나가겠다”고 말했다.