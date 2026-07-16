오뚜기·사조 이어…CJ제일제당, 햇반·만두 등 가격 평균 8% 올려

‘원부자재·포장재 등 원가 부담 지속’

이미지 확대 16일 서울의 한 대형 마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 16일 서울의 한 대형 마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 CJ제일제당이 햇반, 만두, 생선구이 등 8개 카테고리 27개 품목의 가격을 평균 8% 올렸다. 햇반은 12%, 만두는 4.6% 오르며 대형마트는 이달 30일, 편의점은 다음달 1일부터 적용된다. 원재료와 포장재 비용 상승이 배경이다. CJ제일제당, 햇반·만두 등 가격 평균 8% 인상

원재료·포장재 비용 상승에 따른 원가 부담 확대

햇반 컵반·장류 제외, 할인 행사도 병행

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CJ제일제당은 햇반, 만두, 생선구이 등 총 8개 카테고리 27개 품목의 가격을 평균 8% 인상한다고 16일 밝혔다. 품목별 가격 인상률은 햇반 12%, 만두 4.6%, 생선구이 8.4% 등 4~12% 수준이다. 인상된 판매가는 대형마트의 경우 이달 30일부터, 편의점은 다음달 1일부터 적용된다.이번 가격 조정은 주요 원·부재료 가격과 나프타 등 포장재 비용 상승으로 원가 부담이 지속된 데 따른 결정이다. CJ제일제당 관계자는 “그동안 가격 인상 요인을 최대한 감내해왔으나, 주요 원·부재료비 상승이 지속되면서 원가 부담이 커져 일부 제품의 가격을 조정하게 됐다”며 “소비자 부담을 고려해 인상 품목과 폭은 최소화했다”고 밝혔다.다만 편의점 등에서 학생 및 젊은 소비자층의 이용이 많은 ‘햇반 컵반’과 디저트 제품 등은 이번 가격 인상 대상에서 제외했다. 또한 고추장, 된장, 쌈장 등 장류와 냉장·냉동면 제품도 인상 요인을 자체적으로 극복하기로 했다. 아울러 소비자 부담을 최소화하기 위해 다음달부터 여름철 성수기 품목을 중심으로 할인 행사를 진행한다.식품업계는 최근 들어 고환율과 수입 원자재 가격 상승, 인건비와 물류비 부담 등이 겹치면서 줄지어 가격 인상에 나서고 있다. 특히 지난 2분기부터 고유가·고환율 등 비용 부담이 본격화해 실적에 반영됐을 것으로 추정되는 만큼 판매가를 올려서라도 수익성 방어에 나서는 모습이다.실제 오뚜기는 이날부터 카레와 케첩, 후추, 당면 등 29개 품목 출고가를 올렸다. 평균 인상률은 카레·케첩이 6.1%, 후추 17%, 당면 10% 등이다. 롯데칠성음료도 지난달 26일부터 칠성사이다 등 44개 품목의 출고가를 평균 5.3% 인상했다. 이 외 하림, 사조 등이 가공식품 가격을 인상했고, 프랜차이즈 업계에서도 메가MGC커피, 더본코리아 등이 메뉴 가격을 상향 조정했다.