포메인, 2년 연속 ‘100대 프랜차이즈’ 선정

세줄 요약 쌀국수 브랜드 포메인이 공정위 등록 1만2,000여 개 프랜차이즈 가운데 2년 연속 100대 브랜드에 뽑혔다. 고물가와 원가·인건비 상승으로 외식업계가 어려운 상황에서도 차별화된 메뉴와 안정적 운영으로 경쟁력을 인정받았다. 창립 20주년을 맞아 해외 진출과 품질 강화도 이어간다. 2년 연속 100대 프랜차이즈 선정

고물가 속 브랜드 경쟁력 인정

창립 20주년, 해외 확장 추진

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쌀국수 전문 브랜드 포메인(PhoMein)이 2년 연속 국내 100대 프랜차이즈 브랜드에 이름을 올렸다.이번 선정은 공정거래위원회에 등록된 프랜차이즈 브랜드 1만2,000여 개를 대상으로 전문가 심사를 거쳐 이뤄졌다. 포메인은 국내 쌀국수 프랜차이즈 시장에서의 브랜드 경쟁력과 성장성을 인정받아 최종 100대 브랜드에 선정됐다.이번 2년 연속 선정은 고물가에 따른 소비 위축, 원부자재 가격 및 인건비 상승 등 외식업계의 경영 환경이 악화한 상황에서 거둔 성과다. 포메인은 차별화된 메뉴 구성과 가맹점 중심의 안정적인 운영 시스템을 통해 견고한 성장세를 이어왔다.2006년 정자본점에서 시작한 포메인은 올해 창립 20주년을 맞았다. 국내 유일 햅쌀 자가제면과 깊은 육수를 핵심 경쟁력으로 전국 약 90개 매장을 운영하고 있으며, 베트남 현지 생산공장에서 쌀국수 면과 허브백을 직접 생산해 전국 매장에 균일한 품질의 식자재를 공급하고 있다.해외 시장에서도 성장 기반을 넓히고 있다. 포메인은 최근 몽골 울란바토르 1호점을 오픈하며 글로벌 시장 진출을 본격화했으며, 현지 반응을 바탕으로 추가 출점을 추진하고 있다. 국내에서는 스마트 누들 팩토리 구축을 통해 메뉴 품질과 공급 안정성을 강화할 계획이다.포메인 관계자는 “1만2,000여 개 프랜차이즈 브랜드 가운데 100대 브랜드로 2년 연속 선정된 것은 지난 20년 동안 포메인을 함께 만들어온 가맹점주와 고객 덕분”이라며 “창립 20주년을 새로운 도약의 출발점으로 삼아 가맹점과 함께 지속 가능한 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.