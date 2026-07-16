[속보] 윤호중 장관, ‘장윤기 사건’ 대국민 사과… “경찰 순환인사제 전면 도입”

세줄 요약 윤호중 행안부 장관이 장윤기 사건의 경찰 조직적 은폐 의혹에 대해 대국민 사과를 했다. 수사팀의 증거인멸과 봐주기 정황을 언급하며, 순환인사제 전면 도입과 상피제 강화, 내부 비리 수사대 가동으로 신뢰 회복에 나서겠다고 밝혔다. 장윤기 사건 경찰 은폐 의혹에 대국민 사과

수사팀 증거인멸·봐주기 정황 공개

순환인사제·상피제·비리수사대 도입 발표

이미지 확대 인사하는 윤호중 장관 윤호중 행정안전부 장관이 16일 정부서울청사에서 열린 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 발표에 앞서 인사하고 있다. 2026. 7. 16. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인사하는 윤호중 장관 윤호중 행정안전부 장관이 16일 정부서울청사에서 열린 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 발표에 앞서 인사하고 있다. 2026. 7. 16. 연합뉴스

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윤호중 행정안정부 장관이 전남 광주에서 여고생을 살해한 ‘장윤기 사건’에 대한 경찰의 조직적 은폐 의혹에 대해 고개 숙여 대국민 사과를 했다.윤 장관은 16일 ‘경찰 수사 내부 비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문’에서 “피해자 유가족 분들께 깊은 유감과 위로의 말씀을 드리며 국민 여러분께도 심려를 끼쳐드린 점 송구하게 생각한다”고 말했다.윤 장관은 “장윤기 사건 수사팀장이 증거인멸 혐의로 구속됐고, 당시 수사팀의 고의적인 짬짜미, 봐주기 수사 정황들이 하나둘씩 드러나고 있다”며 “정부는 이번 사태를 엄중하게 바라보고 있으며 부실·암장 수사로 무너져내린 국민의 신뢰를 회복하기 위해 경찰 내부 비리를 척결하고 수사 시스템을 철저히 쇄신하겠다”고 말했다.쇄신 방안으로는 경찰관 연고지 유착 문제를 뿌리뽑기 위한 ‘순환 인사제’ 전면 도입, 경찰관 배우자, 직계 존·비속 사건에 대한 자진신고 및 상피제를 통한 제 식구 감싸기 관행 차단 등을 내놓았다.국가수사본부장 직속으로 내부 비리 수사대를 가동해 전국 경찰관서의 수사 비위와 부패행위를 끝까지 추적하고, 무관용 원칙에 따라 엄단하겠다는 뜻도 밝혔다.