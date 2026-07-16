가연결혼정보, 여름 맞이 전시·뮤지컬 티켓 20매 증정 이벤트 진행

세줄 요약 가연결혼정보가 여름철을 맞아 미혼남녀를 대상으로 전시와 뮤지컬 티켓 20매를 증정하는 이벤트를 진행했다. 전시는 ‘내셔널지오그래픽 오션’, 뮤지컬은 ‘소년의 초상’이며, 공식 홈페이지에서 정회원과 비회원 모두 신청할 수 있었다. 가연결혼정보, 여름 맞이 문화 티켓 증정 이벤트 진행

전시 ‘내셔널지오그래픽 오션’과 뮤지컬 ‘소년의 초상’ 제공

미혼남녀 누구나 홈페이지 통해 신청 가능

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결혼정보회사 가연이 여름철을 맞아 미혼남녀를 대상으로 문화 티켓 증정 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 이번 이벤트는 시원한 실내에서 즐길 수 있는 전시 관람권과 뮤지컬 관람권을 각각 5쌍(총 20명)에게 제공하는 행사다.이벤트를 통해 관람할 수 있는 전시 ‘내셔널지오그래픽 오션(OCEAN)’은 디즈니코리아와의 협업으로 기획됐다. 내셔널지오그래픽이 보유한 방대한 아카이브 중에서도 해양 콘텐츠만을 엄선해 구성한 것이 특징이다.뮤지컬 ‘소년의 초상’은 이탈리아를 배경으로 화가 마르첼로의 사라진 유작 <남작의 초상> 복원을 둘러싼 이야기를 담은 작품이다. 현대의 복원가 앞에 드러난 낯선 서명과 서툰 덧칠의 흔적을 따라가는 과정에서, 1530년 베네치아 초상화 속에 감춰져 있던 한 여성 예술가의 삶과 진실이 드러난다.이벤트 참여는 가연 공식 홈페이지 내 공연·문화 페이지를 통해 가능하며, 정회원뿐 아니라 비회원 미혼남녀도 신청할 수 있다. 당첨자는 홈페이지 공지를 통해 발표되고, 이후 개별 문자 메시지로 티켓 수령 안내를 받게 된다.가연결혼정보 관계자는 “무더운 여름, 시원한 실내에서 전시와 뮤지컬을 관람하며 즐거운 데이트를 즐기시길 바란다”고 전했다.