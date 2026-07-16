알집매트, 일부 제품군 커버서 TDI 검출 확인… 자발적 리콜 실시

세줄 요약 알집매트가 더블제로매트 등 일부 제품 커버에서 TDI 성분 검출을 확인해, 2026년 4~6월 생산분 4개 라인업을 자발적 리콜했다. 회사는 외부 공정에서 타사 원료가 일부 혼입된 것으로 보고, 프로모션을 중단한 채 고객 지원과 회수에 집중하겠다고 밝혔다. 일부 매트 커버에서 TDI 성분 검출 확인

2026년 4~6월 생산 4개 라인업 리콜

외부 공정 원료 혼입 가능성 조사

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유아매트 전문 브랜드 알집매트가 일부 매트 제품에서 원료 물질이 검출된 사실을 확인하고, 해당 제품에 대한 자발적 리콜을 시행한다고 밝혔다.알집매트는 최근 한국환경산업기술원에서 실시한 분석 검사 결과 더블제로매트, 트리플제로매트, 에코칼라폴더매트, 에코실리온매트 등 일부 제품의 커버에서 TDI(톨루엔디이소시아네이트) 성분이 검출되었다는 통보를 받은 것으로 확인됐다.회사는 결과를 확인한 즉시 고객 안전을 최우선 가치로 판단해 2026년 4월부터 6월까지 생산 및 판매된 해당 제품을 대상으로 자발적 리콜을 즉시 시행하기로 결정했다.알집매트 관계자는 “아이용 제품을 신뢰하고 선택해 주신 고객들에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”라며 “이번 검출 사안과 관련한 책임을 피하지 않고, 고객의 우려와 불안을 신속하게 해소할 수 있도록 리콜 이행에 모든 역량을 집중하겠다”고 공식 입장을 표명했다.회사 조사 결과에 따르면, 이번 성분 검출은 원단 제조를 위탁 수행하는 외부 공장의 공정상 문제에서 기인한 것으로 파악됐다. 해당 생산 시설은 지난 4월부터 6월까지 알집매트 제품 외에도 타사의 아웃도어 의류 및 군용 제품 등을 혼합 생산하는 과정에서, 다른 제품용 원료인 TDI 성분이 매트 원단 생산 공정에 일부 유입된 것으로 밝혀졌다.알집매트는 이번 자발적 리콜 조치와 사태 수습이 완료될 때까지 예정된 프로모션과 마케팅 활동을 중단하고 리콜과 고객 지원에 집중할 계획이라고 밝혔다. 당분간 기존 일정을 전면 보류하고, 리콜 접수 및 신속한 고객 지원 프로세스 구축에 전사적인 인력과 재원을 투입할 방침이다.회사 관계자는 “이번 일을 계기로 원료 수급부터 협력사 제조 공정 전반에 대한 위생 및 안전성 모니터링을 대폭 강화할 계획”이라며 “소비자가 안심하고 사용할 수 있는 엄격한 품질 기준을 다시 정립하겠다”고 덧붙였다.이번 자발적 리콜의 구체적인 대상 제품 정보와 접수 방법, 무상 교환 등에 관한 세부 안내는 알집매트 공식 홈페이지의 안내문을 통해 확인할 수 있다.