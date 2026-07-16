혼인 후 남녀 고용 ‘뚝’… 남녀 고용 엇갈려

혼인 후 상시근로 여성 14.3%p↓ 남성 0.5%p↑
혼인을 기점으로 남녀 취업 양상이 뚜렷하게 엇갈린 것으로 나타났다. 남성은 상시근로자와 대기업·중견기업 재직 비중이 늘어난 반면, 여성은 상시근로자가 큰 폭으로 감소하고 비취업자는 증가했다. 혼인 이후 청년들의 수도권 집중은 심화했지만, 출산과 주택 소유는 비수도권에서 더 활발한 것으로 나타났다.
결혼한 청년 수도권 쏠림 심화, 출산·주택 소유는 비수도권이 우세
국가데이터처는 16일 이런 내용을 담은 인구동태 패널 통계 심층 분석 결과를 발표했다. 이번 분석은 지난해 12월 처음 공표한 인구동태 패널을 활용한 첫 심층 분석으로, 1984~1991년생 가운데 남성 만 32세, 여성 만 31세에 혼인한 청년들의 혼인 전후 거주지 이동과 취업, 출산, 주택 소유 변화를 살펴봤다.
분석에 따르면 혼인 후 상시근로자 비중은 남성은 84.4%로 혼인 전보다 0.5%포인트 증가했지만 여성은 65.6%로 14.3%포인트 감소했다. 비취업자 비중도 남성은 1.3%포인트 줄어든 반면 여성은 12.5%포인트 늘었다.
특히 수도권에서 비수도권으로 이동한 여성의 상시근로자 비중은 혼인 전보다 27.1%포인트 감소해 감소 폭이 가장 컸다. 김서영 데이터처 사회통계기획과장은 이 같은 결과에 대해 “행정 자료만으로 정확한 이동 사유를 확인할 수는 없지만 결혼 후 여성들이 배우자의 근무지를 따라 이동하는 경향이 반영된 결과”라고 설명했다.
거주지 이동에서는 혼인한 청년의 57.1%가 시군구를 넘어 이사한 것으로 나타났다. 이동자의 61.6%는 수도권으로 이동했으며, 이 가운데 54.9%는 수도권 내 이동, 6.7%는 비수도권에서 수도권으로 유입됐다. 혼인 후 수도권 거주 비중은 55.9%에서 56.6%로 높아져 혼인 이후 수도권 집중이 강화되는 모습을 보였다.
지역별로는 비수도권 가운데 충청권만 혼인 후 거주 비중이 0.4%포인트 증가했다. 데이터처는 세종을 포함한 충청권이 수도권과 인접해 있고 천안, 아산 등에 기업체가 밀집한 영향으로 보인다고 설명했다.
출산과 주택 소유는 비수도권이 상대적으로 높게 나타났다. 혼인 후 3년 내 출산 비중은 비수도권 비이동자가 73.2%로 수도권 비이동자(65.3%)보다 높았다. 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년(70.5%)도 비수도권에서 수도권으로 이동한 청년(66.8%)보다 출산 비중이 높았다.
주택 소유 비중 역시 비수도권 비이동자가 37.5%로 수도권 비이동자(30.3%)를 웃돌았고, 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년(24.3%)도 비수도권에서 수도권으로 이동한 청년(23.6%)보다 높게 나타났다.
세줄 요약
- 혼인 후 남녀 고용 양상 뚜렷한 엇갈림
- 남성 상시근로자 증가, 여성 비취업 확대
- 수도권 집중 심화, 출산·주택은 비수도권 우세
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