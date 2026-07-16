혼인 후 남녀 고용 ‘뚝’… 남녀 고용 엇갈려

혼인 후 상시근로 여성 14.3%p↓ 남성 0.5%p↑

결혼한 청년 수도권 쏠림 심화, 출산·주택 소유는 비수도권이 우세

세줄 요약 국가데이터처 분석 결과 혼인 후 남성은 상시근로자와 대기업·중견기업 재직 비중이 늘었지만 여성은 상시근로자와 취업 비중이 크게 줄었다. 혼인한 청년의 절반 이상은 시군구를 넘어 이사했고 수도권 집중도 더 강해졌다. 혼인 후 남녀 고용 양상 뚜렷한 엇갈림

남성 상시근로자 증가, 여성 비취업 확대

수도권 집중 심화, 출산·주택은 비수도권 우세

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혼인을 기점으로 남녀 취업 양상이 뚜렷하게 엇갈린 것으로 나타났다. 남성은 상시근로자와 대기업·중견기업 재직 비중이 늘어난 반면, 여성은 상시근로자가 큰 폭으로 감소하고 비취업자는 증가했다. 혼인 이후 청년들의 수도권 집중은 심화했지만, 출산과 주택 소유는 비수도권에서 더 활발한 것으로 나타났다.국가데이터처는 16일 이런 내용을 담은 인구동태 패널 통계 심층 분석 결과를 발표했다. 이번 분석은 지난해 12월 처음 공표한 인구동태 패널을 활용한 첫 심층 분석으로, 1984~1991년생 가운데 남성 만 32세, 여성 만 31세에 혼인한 청년들의 혼인 전후 거주지 이동과 취업, 출산, 주택 소유 변화를 살펴봤다.분석에 따르면 혼인 후 상시근로자 비중은 남성은 84.4%로 혼인 전보다 0.5%포인트 증가했지만 여성은 65.6%로 14.3%포인트 감소했다. 비취업자 비중도 남성은 1.3%포인트 줄어든 반면 여성은 12.5%포인트 늘었다.특히 수도권에서 비수도권으로 이동한 여성의 상시근로자 비중은 혼인 전보다 27.1%포인트 감소해 감소 폭이 가장 컸다. 김서영 데이터처 사회통계기획과장은 이 같은 결과에 대해 “행정 자료만으로 정확한 이동 사유를 확인할 수는 없지만 결혼 후 여성들이 배우자의 근무지를 따라 이동하는 경향이 반영된 결과”라고 설명했다.거주지 이동에서는 혼인한 청년의 57.1%가 시군구를 넘어 이사한 것으로 나타났다. 이동자의 61.6%는 수도권으로 이동했으며, 이 가운데 54.9%는 수도권 내 이동, 6.7%는 비수도권에서 수도권으로 유입됐다. 혼인 후 수도권 거주 비중은 55.9%에서 56.6%로 높아져 혼인 이후 수도권 집중이 강화되는 모습을 보였다.지역별로는 비수도권 가운데 충청권만 혼인 후 거주 비중이 0.4%포인트 증가했다. 데이터처는 세종을 포함한 충청권이 수도권과 인접해 있고 천안, 아산 등에 기업체가 밀집한 영향으로 보인다고 설명했다.출산과 주택 소유는 비수도권이 상대적으로 높게 나타났다. 혼인 후 3년 내 출산 비중은 비수도권 비이동자가 73.2%로 수도권 비이동자(65.3%)보다 높았다. 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년(70.5%)도 비수도권에서 수도권으로 이동한 청년(66.8%)보다 출산 비중이 높았다.주택 소유 비중 역시 비수도권 비이동자가 37.5%로 수도권 비이동자(30.3%)를 웃돌았고, 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년(24.3%)도 비수도권에서 수도권으로 이동한 청년(23.6%)보다 높게 나타났다.