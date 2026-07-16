한국전통서당문화진흥회, 방콕서 ‘해외로 찾아가는 예절서당’ 운영

세줄 요약 한국전통서당문화진흥회가 태국 방콕국제학교 한국인 초·중학생을 대상으로 ‘2026 해외로 찾아가는 예절서당’을 운영했다. 전통 인사법, 인의 가치, 배려를 배우는 서당식 인성교육과 자개 공예, 붓글씨 체험으로 한국 문화 이해와 정체성 함양을 돕는 프로그램이었다. 방콕국제학교 한국인 학생 대상 예절서당 운영

전통 인사법·인성교육·공예 체험 중심 구성

해외 청소년 정체성·문화 자긍심 함양 취지

이미지 확대 (사진=한국전통서당문화진흥회 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=한국전통서당문화진흥회 제공)

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사단법인 한국전통서당문화진흥회(이사장 송수근)가 지난 15일 태국 방콕국제학교에 재학 중인 한국인 초·중학생을 대상으로 ‘2026 해외로 찾아가는 예절서당’ 프로그램을 진행했다고 밝혔다.문화체육관광부의 후원으로 마련된 이번 프로그램은 해외에서 성장하는 청소년들이 한국의 전통문화를 직접 체험하며 우리 문화에 대한 이해를 높이고 한국인으로서의 정체성을 함양할 수 있도록 진행됐다. 특히 생활 속에서 실천할 수 있는 예절과 인성교육을 중심으로 구성하여 학생들이 자연스럽게 한국인으로서의 가치관을 배우는 데 초점을 맞췄다.주요 교육 과정은 전통 인사법과 인(仁)의 가치, 배려를 배우는 서당식 인성교육을 비롯해 자개 공예 체험, 붓글씨 쓰기 등 다채로운 참여형 프로그램으로 채워졌다. 일방적인 강의 형식을 벗어나 학생들이 몸으로 직접 전통문화를 체험하며 흥미를 느낄 수 있도록 유도한 것이 특징이다.한국전통서당문화진흥회는 그동안 해외 한국학교와 한글학교 등을 찾아 예절서당 프로그램을 운영하며 재외동포 학생들에게 한국의 전통문화와 인성교육을 전파해 왔다. 이를 통해 해외에서도 우리 문화에 대한 자긍심을 높이고 세대 간 문화적 연결을 이어가는 데 힘쓰고 있다.한재우 사무총장은 “해외에서 성장하는 아이들에게 우리 전통문화와 예절은 자신의 뿌리를 이해하고 정체성을 확립하는 중요한 교육”이라며 “앞으로도 세계 각국의 한국 학생들을 찾아가는 현장 중심의 전통 인성교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.