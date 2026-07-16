유아이헬리제트, 전북 닥터헬기 10주년 기념행사서 유공 표창

세줄 요약 전북자치도가 닥터헬기 도입 10주년을 맞아 성과를 공유하고 유공자와 협력기관을 격려했다. 운영사 유아이헬리제트는 항공응급의료 지원 공로로 표창을 받았고, 신규 중형 헬기 투입으로 응급이송 역량 강화가 기대된다. 전북 닥터헬기 도입 10주년 기념행사 개최

유아이헬리제트, 항공응급의료 지원 공로 표창

신규 중형 헬기 투입으로 대응 역량 강화 기대

이미지 확대 전북특별자치도는 15일 원광대학교병원 닥터헬기장에서 ‘전북 닥터헬기 도입 10주년 기념행사’를 개최했다. 닫기 이미지 확대 보기 전북특별자치도는 15일 원광대학교병원 닥터헬기장에서 ‘전북 닥터헬기 도입 10주년 기념행사’를 개최했다.

이미지 확대 전북 닥터헬기 도입 10주년 기념행사에서 표창을 수상한 유아이헬리제트 닫기 이미지 확대 보기 전북 닥터헬기 도입 10주년 기념행사에서 표창을 수상한 유아이헬리제트

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전북특별자치도가 닥터헬기 도입 10주년을 맞아 그간의 운영 성과를 공유하고, 지역 응급의료체계 발전에 기여한 유공자와 협력기관을 격려하는 자리를 마련했다.전북자치도는 지난 15일 원광대학교병원에서 ‘전북 닥터헬기 도입 10주년 기념행사’를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 이원택 전북도지사를 비롯해 응급의료 관계자 등이 참석했다.행사는 ▲닥터헬기 10년 성과보고 ▲신규 중형헬기(AW-169) 소개 ▲유공자 표창 ▲기념 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 특히 닥터헬기 운영사인 유아이헬리제트는 항공응급의료 운영을 안정적으로 지원하며 지역 보건의료 수준을 높인 공로를 인정받아 전북특별자치도 도지사로부터 유공 표창을 받았다.전북 닥터헬기는 2016년 원광대학교병원에 첫 배치된 이후 전북은 물론 충남 서천·보령 등 인접 지역까지 운항하며 현재까지 중증응급환자 1,630여 명을 이송했다. 특히 의료 접근성이 낮은 도서·산간 지역에서도 골든타임 안에 지역거점 병원으로 신속한 환자 이송을 지원하며 지역 응급의료체계의 핵심 수단으로 활용되고 있다.올해 7월부터는 신규 중형 닥터헬기 AW-169가 운영에 투입돼 기존 헬기보다 향상된 기동성과 안전성을 바탕으로 중증응급환자 이송과 현장 대응 능력을 높일 것으로 기대된다.이원택 전북지사는 “전북 닥터헬기는 지난 10년간 도민의 생명을 지키는 든든한 버팀목 역할을 수행해 왔다”며 “신규 중형헬기 도입을 계기로 응급의료대응능력이 한층 강화되고, 도민의 골든타임을 지키는 응급의료체계가 더욱 탄탄해질 것으로 기대한다”고 말했다.