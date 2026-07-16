[속보] 코스피 급락에 매도 사이드카 발동

이미지 확대 코스피, 4%대 급락 출발 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 323.91포인트(4.45%) 내린 6960.50으로, 코스닥지수는 16.11포인트(1.94%) 내린 813.32로 개장했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 4%대 급락 출발 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 323.91포인트(4.45%) 내린 6960.50으로, 코스닥지수는 16.11포인트(1.94%) 내린 813.32로 개장했다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 장 초반 4%대 하락하며 오전 9시 10분 프로그램 매수호가 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카가 발동됐다. 이날 급락 원인은 전날 급등에 따른 차익실현과 간밤 미국 반도체주 약세 등이 꼽힌다. 이날 오전 9시 17분 현재 코스피는 전 거래일 대비 394.36포인트(5.43%) 내린 6889.05에 거래되고 있다. 개인 순매수세에도 기관과 외국인이 순매도 전환해 지수를 끌어내리는 중이다.