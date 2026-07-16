웰릿, 미니언즈 협업 에디션 공개… 카카오 선물하기 단독 판매

세줄 요약 웰릿이 대표 건강기능식품 이뮨베라와 미니언즈 협업 에디션을 출시해 카카오 선물하기에서만 한정 판매했다. 랜덤 아트워크 제품과 인형, 키링, 스티커, 선물 포장까지 담아 소장 가치를 높였다. 웰릿, 이뮨베라·미니언즈 협업 에디션 공개

카카오 선물하기 단독 한정 수량 판매

랜덤 아트워크·키링·인형 등 선물 구성

이미지 확대 웰릿 이뮨베라x미니언즈 콜라보 에디션 닫기 이미지 확대 보기 웰릿 이뮨베라x미니언즈 콜라보 에디션

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웰릿이 대표 건강기능식품 ‘이뮨베라’와 일루미네이션의 글로벌 인기 캐릭터 미니언즈의 협업 에디션을 출시하고 카카오 선물하기를 통해 한정 판매에 나선다.이번 에디션은 카카오 선물하기의 ‘킬러카드’를 통해 선보인다. 킬러카드는 입점 브랜드 중 상품성과 화제성을 갖춘 제품을 엄선해 모바일 앱 메인 영역에 노출하는 행사다.이번 협업 에디션은 카카오 선물하기에서만 한정 수량으로 판매되는 단독 상품이다. 기존 이뮨베라의 브랜드 이미지를 새롭게 해석해 미니언즈 특유의 유쾌하고 친근한 감성을 담은 것이 특징이다.구성품은 10종의 랜덤 아트워크가 적용된 이뮨베라(14포)를 비롯해 전용 인형 단상자에 담긴 인형과 아크릴 듀얼 키링(유니콘·바나나·헤드셋 3종 중 택1), 밥앤팀 스티커 10종, 프리미엄 선물 포장 패키지 등으로 구성됐다.특히 키링은 최근 트렌드인 ‘백꾸’ 아이템으로 활용할 수 있도록 기획해 선물의 재미와 소장 가치를 높였다. 미니언즈를 선호하는 키덜트는 물론 젊은 소비자층까지 폭넓게 고려한 구성이라는 설명이다.웰릿 관계자는 “제품력으로 꾸준히 사랑받아온 이뮨베라에 미니언즈만의 개성을 더해 차별화된 한정판 구성을 완성했다”며 “카카오 선물하기의 주요 프로모션을 통해 소비자들에게 색다른 선물 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.