서울 아파트 재산세 18.7% 올랐다

공시가격 6억 넘는 주택 급증
서초·송파·동대문 상승률 높아
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서울 남산에서 본 서울시내 아파트
서울시는 주택 등 소유자에게 부과할 7월분 재산세 2조 6387억원을 확정하고 고지서 500만건을 납세자에게 발송했다고 15일 밝혔다. 7월분 재산세는 지난해 대비 11.7%(2763억원) 증가했다. 부과 대상 중 공동주택 공시가격이 18.7% 오르며 상승을 이끌었다.
전체 재산세 중 주택분은 2조 6387억원으로 전년 대비 2556억원, 15.0%가 늘었다. 주택분 중 아파트 등 공동주택 공시가격이 18.7%(개별주택 4.3% 상승) 올랐다. 서울의 고가 주택이 늘어나면서 재산세 상승의 원인으로 작용했다. 주택공시가격 기준 6억원 초과 주택은 지난해 130만 3000건보다 18만 5000건이 늘어난 148만 8000건으로 14.2% 증가했다.
자치구별로는 서초구가 2566억원에서 3093억원으로 20.5% 올라 가장 높은 상승률을 기록했다. 이어 송파구(19.8%), 동대문구(19.7%), 성동구(18.2%), 강남구(13.0%) 등 순으로 재산세가 많이 올랐다.
25개 자치구 모두 지난해보다 재산세가 오른 가운데 가장 적게 오른 자치구는 중구로 지난해 672억원에서 올해 695억원으로 전년 대비 3.4%가 올랐다. 이어 강북(3.6%), 금천(3.8%) 순으로 재산세 상승률이 낮았다.
박칠성 서울시의원, 도림천 유지용수 정비 설계 착수… “생태하천 복원할 것”
도림천의 고질적인 물 부족 문제를 해결하기 위한 ‘도림천 유지용수 확보 사업’이 마침내 본격적인 설계 단계에 돌입했다. 그동안 도림천에 유지용수를 공급해 온 영등포 아리수정수센터의 시설 노후화로 정상적인 용수 공급에 비상이 걸리자, 서울시의회 박칠성 의원(더불어민주당, 구로4)은 제11대 의회 임기 시작부터 5분 자유발언, 행정사무감사, 현장점검 등을 통해 서울시의 선제적이고 실효성 있는 대책 마련을 지속적으로 강력히 촉구해 왔다. 서울시는 지난 6월 11일 약 28억원 규모의 ‘도림천 유지용수 정비 기본 및 실시설계 용역’ 계약을 체결하고 본격적인 설계 절차에 착수했고, 용역은 오는 2027년 12월 2일 완료될 예정이다. 서울시는 이번 용역을 통해 한강 취수관로와 공업용수 펌프 등 기존 시설에 대한 정밀 기술진단을 시행하고, 보강 및 신설에 대한 최적안을 마련할 계획이다. 아울러 ‘한강 원수 취수’ 또는 ‘안양천 하천수 취수’ 등 구체적인 공급방식도 최종 결정하게 된다. 이번 정비사업이 완료되면 도림천의 일일 유지용수 공급 용량은 기존 1만 3000t에서 최대 5만t 수준으로 대폭 확대된다. 용수 공급량이 대폭 늘어남에 따라 도림천 하류 구간까지 물
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자치구별 재산세는 강남구가 4654억원으로 가장 많았다. 이어 서초구(3093억원), 송파구(2838억원), 영등포구(1310억원) 순이었다.
세줄 요약
- 7월분 재산세 2조6387억원 확정 및 고지서 발송
- 공동주택 공시가격 18.7% 상승, 세 부담 확대
- 서초구·송파구·동대문구 등 상승률 상위
2026-07-16 B3면
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