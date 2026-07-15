李 “레버리지 ETF 보완책 신속히 마련하라”

이찬진 “시장 관리자로서 책임”

이미지 확대 출입기자들과 70분 깜짝 간담회 이재명 대통령이 15일 청와대 춘추관에서 출입기자단과 대화를 나누고 있다. 이날 점심식사 후 춘추관 브리핑실을 깜짝 방문한 이 대통령은 비공식 간담회 형식으로 약 1시간 10분간 각종 현안에 대한 기자들의 질문에 답했다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 출입기자들과 70분 깜짝 간담회 이재명 대통령이 15일 청와대 춘추관에서 출입기자단과 대화를 나누고 있다. 이날 점심식사 후 춘추관 브리핑실을 깜짝 방문한 이 대통령은 비공식 간담회 형식으로 약 1시간 10분간 각종 현안에 대한 기자들의 질문에 답했다.

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이미지 확대 국민참여단과 함께한 업무보고 청와대 영빈관에서 15일 열린 대통령 업무보고에서 이번에 처음 참여한 국민참여단이 발언권을 얻으려고 앞다퉈 손을 들고 있다. 재정경제부·기획예산처·금융위원회·국가데이터처·국세청·관세청·조달청이 이날 업무보고를 했다.

이영준 기자 닫기 이미지 확대 보기 국민참여단과 함께한 업무보고 청와대 영빈관에서 15일 열린 대통령 업무보고에서 이번에 처음 참여한 국민참여단이 발언권을 얻으려고 앞다퉈 손을 들고 있다. 재정경제부·기획예산처·금융위원회·국가데이터처·국세청·관세청·조달청이 이날 업무보고를 했다.

이영준 기자

세줄 요약 이재명 대통령이 단일종목 레버리지 ETF가 증시를 과열시키고 개인 손실을 키운다며 제도 보완을 신속히 마련하라고 주문했다. 삼성전자와 SK하이닉스 ETF 상장 뒤 자금이 급증했고, 사이드카와 서킷브레이커 발동도 잇따르며 변동성이 커졌다. 대통령, 단일종목 레버리지 ETF 보완 지시

삼성·하이닉스 ETF 자금 급증과 손실 확대

사이드카·서킷브레이커 잇단 발동과 논란

2026-07-16 1면

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단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 국내 증시를 거대한 ‘베팅판’으로 만들었다는 비판이 확산하면서 이재명 대통령이 직접 제도 보완을 지시했다.이 대통령은 15일 청와대에서 열린 업무보고에서 정은보 한국거래소 이사장에게 “보완 대책을 신속하게 마련하라”고 주문했다. 지난 5월 27일 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 16종(인버스 포함)이 상장된 이후 증시 변동성이 확대됐고, 특히 최근 두 종목의 주가가 급락하면서 개인투자자의 손실이 커진 상황을 감안한 것으로 풀이된다.이 대통령은 ﻿배석한 이찬진 금융감독원장에게도 “최근 삼성, 하이닉스 ETF 때문에 많이 당하고 있는 모양”이라﻿며 시장 안팎의 비판이 이어지는 점을 언급했다. 이에 이 원장은 “시장관리자로서 책임이 있어 책임을 달게 받고 있다”고 답했다. 그는 앞서 ﻿단일종목 레버리지 ETF를 두고 “드러누워서라도 막았어야 했나 후회한다”﻿며 정책 실패를 인정한 바 있다.이 대통령이 제도 보완을 주문한 배경에는 단일종목 레버리지 ETF로 자금이 급속히 쏠리면서 증시 급등락의 원인이 되고 있다는 판단이 깔려 있다.단일종목 레버리지 ETF 16종의 순자산총액은 상장 첫날 5조 74억원에서 한 달 만인 지난 6월 25일 17조 5994억원으로 3배 이상 늘었다. 하루 거래대금도 연일 10조원을 웃돌았고 일부 거래일에는 20조원에 육박했다.시장에서는 단일종목 레버리지가 증시 변동성을 키우는 이유로 ‘오를 때는 더 사고, 내릴 때는 더 파는’ 이른바 ‘쇼트 감마’ 구조를 꼽는다. 예를 들어 순자산(투자자 돈)이 100억원인 2배 레버리지 ETF는 시장에선 200억원 규모의 투자 효과가 나도록 운용된다. 이후 주가가 10% 오르면 투자 규모는 220억원으로 늘어나고 ETF 순자산은 120억원이 된다. 운용사는 다시 ‘2배’를 맞추기 위해 투자 규모를 240억원으로 늘려야 하므로 20억원어치를 추가 매수한다. 반대로 주가가 10% 하락하면 투자 규모는 180억원, ETF 순자산은 80억원으로 줄어든다. 이 경우 운용사는 목표 투자 규모인 160억원에 맞추기 위해 20억원어치를 매도해야 한다. 결국 주가가 오르면 목표 수익률을 맞추기 위해 주식을 더 사거나 파는 거래가 반복되면서 상승장에서는 상승폭이, 하락장에서는 낙폭이 더욱 커지는 구조가 만들어진다는 것이다.실제 시장은 롤러코스터 장세를 이어 갔다. 코스피·코스닥에서 프로그램 매매를 일시 중단하는 사이드카는 올해 들어 이날까지 57차례 발동됐다. 주가지수가 전 거래일보다 8% 이상 급등락하면 거래를 20분간 중단하는 서킷브레이커도 올해에만 7차례 시행됐다. 이는 2000년 제도 도입 이후 전체 발동 횟수(13차례)의 절반을 넘는 수준이다. 특히 단일종목 레버리지 ETF 상장 이후인 6~7월에만 5차례 발동됐다. 이날도 코스피·코스닥 양 시장에서 장 초반 매수 사이드카가 연이어 발동돼 코스피는 전 거래일 대비 427.58포인트(6.24%) 오른 7284.41에, 코스닥은 45.45포인트(5.80) 오른 829.43에 거래를 마쳤다.그렇다 보니 해외에서도 비난이 나온다. 기업 실적이나 반도체 업황이 아니라 레버리지 자체가 한국 증시를 좌우하고 있다는 것이다. JP모건은 레버리지 ETF가 주가의 오름폭과 내림폭을 모두 키운다고 지적했고, 골드만삭스도 코스피 급락은 기업 실적보다 레버리지 투자자들의 대량 매도가 원인이라고 분석했다. 블룸버그와 로이터도 삼성전자와 SK하이닉스에 투자금이 지나치게 몰리면서 한국 증시가 작은 충격에도 크게 흔들리는 시장이 됐다고 평가했다.문제는 뚜렷한 해법이 없다는 점이다. 금융위원회와 금감원, 금융투자협회는 잇따라 회의를 열어 ▲기본예탁금 상향 ▲투자자 의무교육 확대 ▲위험고지 강화 등 보완책을 논의하고 있지만 효과가 제한적이다. 변동성을 확실히 줄일 수 있는 신규 판매 제한이나 상장폐지는 이미 투자자가 대거 유입된 상황에서 시장의 추가적인 혼란과 해외 ETF로의 자금 이탈을 초래할 수 있어 현실성이 낮다는 평가가 많다.정치권에선 단일종목 레버리지 ETF에 증권거래세를 부과하거나 과다호가 부담금(과도한 주문이나 취소 때 투자자에게 물리는 비용)을 도입하는 방안도 거론된다. 현재 개별주식에는 증권거래세가 부과되지만 ETF는 거래세가 없어 초단타 거래를 부추긴다는 이유에서다. 그러나 거래세는 투자자 반발이, 과다호가 부담금은 효과의 한계가 각각 걸림돌이다.