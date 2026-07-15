대전 ‘3개 구역’ 첫 선도지구 선정…최고가 아파트 재건축 관심

노후 계획도시 둔산 2개·송촌 1개 등 7797가구

이미지 확대 대전 서구 둔산동 아파트 단지. 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대전 서구 둔산동 아파트 단지. 대전 연합뉴스

세줄 요약 대전시가 2035 노후계획도시정비 기본계획에 따라 둔산지구 2곳과 송촌지구 1곳, 총 7797가구를 첫 선도지구로 선정했다. 주민동의율과 정주환경 개선 시급성 등을 반영했고, 내달부터 지원센터를 가동해 후속 절차를 돕는다. 다만 최고가 아파트가 포함돼 재건축 사업성 논란도 있다. 대전 첫 노후계획도시 선도지구 3곳 선정

둔산 2곳·송촌 1곳, 총 7797가구 포함

최고가 아파트 포함으로 사업성 논란

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대전의 첫 노후계획도시 정비 선도지구로 3개 구역이 선정됐다.대전시는 15일 2035 대전 노후계획도시정비 기본계획에 따른 선도지구로 둔산지구 2개(5252가구)와 송촌지구 1개(2545가구) 등 3개 구역, 7797가구를 선정했다고 밝혔다. 지방권 선도지구 선정은 부산에 이어 두 번째다. 선도지구는 특별정비계획 수립과 특별정비구역 지정, 사업시행계획 수립 등 후속 절차를 거쳐 진행한다. 지난 4월 공모 신청 결과 특별정비예정구역(27개) 중 10개 구역(3만 800가구)이 신청서를 냈다.평가는 주민동의 여부(70점)와 정주 환경 개선의 시급성(10점), 도시기능 활성화 필요성(10점), 파급효과(10점)를 반영한 결과 둔산지구 13구역(크로바·목련아파트)과 14구역(한가람·공작한양아파트), 송촌지구 6구역(삼익소월·보람아파트)이 선정됐다. 둔산의 동의율은 96.2%, 송촌은 72.8%로 지구 평균 동의율보다 높은 것으로 파악됐다.선도지구는 친환경·탄소중립형 주거환경과 공원·도로·주차장 등 기반 시설 재정비, 생활 SOC 확충, 보행환경 개선 등 미래도시 모델로 조성할 예정이다.시는 원활한 사업 추진을 위해 내달부터 ‘찾아가는 미래도시지원센터’를 가동해 행정 절차와 시행 방식, 분담금 산정 등 사업 전반에 대한 정보를 제공하고 맞춤형 지원에 나선다. 아울러 올해 추진 과정 등을 종합적으로 분석해 추후 정비 예정 대상과 선정 방안 등을 정할 방침이다.다만 지역 내 최고가 아파트(둔산지구 13구역)가 선도지구에 포함되면서 실제 재건축으로 이어질 수 있을지 관심이 모아진다. 매매가가 높은 만큼 재건축을 추진하는 과정에서 분담금에 대한 주민 동의 여부와 사업성을 두고 회의적인 평가가 나온다. 일각에서는 상대적으로 낙후된 지구에 대한 고려가 필요했다는 지적도 있다.대전시 관계자는 “선도지역 첫 선정을 앞두고 경쟁이 과열돼 기준에 기반해 평가했다”면서 “후속 절차를 차질 없이 진행해 시민이 체감할 수 있는 주거환경 개선을 이뤄내겠다”고 밝혔다.