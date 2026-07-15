프랜시스파커, ‘2026 대한민국 교육브랜드 대상’ 유아영어교육 부문 대상 수상

세줄 요약 유·초등 영어교육 전문 브랜드 프랜시스파커가 ‘2026 대한민국 교육브랜드 대상’ 유아영어교육 부문 대상을 수상했다. 전국 직영·가맹원에 대한 정기 모니터링, 교사·원장 교육, 학부모 상담을 통해 수업 품질과 소통 체계를 꾸준히 강화한 점이 인정됐다. 유아영어교육 부문 대상 수상

전국 직영·가맹원 품질 관리 강화

학부모 소통 체계와 만족도 제고

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유·초등 영어교육 전문 브랜드 프랜시스파커가 ‘2026 대한민국 교육브랜드 대상’에서 유아영어교육 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.프랜시스파커는 ‘우수한 교육 프로그램’과 ‘체계적인 수업 품질 관리’를 핵심 가치로 삼고, 전국 직영원과 가맹원을 아우르는 통합적 교육 지원 체계를 안정적으로 가동해 왔다.특히 본사는 전국 직영·가맹원 대상 정기적인 수업 모니터링과 교사 교육, 원장 및 관리자 교육 세미나, 학부모 교육 등을 통해 교육 현장의 품질을 지속적으로 점검하고 개선하는 데 집중하고 있다. 이러한 운영 시스템은 전국 어디에서나 동일한 교육 철학과 수준 높은 교육 서비스를 제공하기 위한 프랜시스파커의 핵심 경쟁력으로 평가받고 있다.학부모와의 소통 접점을 다각화하기 위한 노력도 이어가고 있다. 정기 학부모 설명회, 부모 교육 연수, 1대1 심층 상담 시스템을 상시 운영하여 개별 원아의 학습 진도를 투명하게 전달하고 가정이 함께 참여하는 보육·교육 연계 환경을 구현함으로써 높은 만족도를 이끌어냈다.프랜시스파커 관계자는 “이번 교육브랜드 대상 수상은 교육 현장에서의 꾸준한 노력과 학부모님의 신뢰가 만들어낸 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 교사 교육, 콘텐츠 개발, 품질 관리 시스템을 지속적으로 강화해 더욱 신뢰받는 교육 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.