정부, 수출 호조에 “경기 회복 공고”…물가·고용 부담은 지속

정부 ‘회복 흐름’에서 ‘회복 공고’로 전환

6월 수출 1022억 달러…전년比 70.9%↑

취업자 6.3만명 늘어지만 고용률은 하락

생활물가지수 3.4% 올라…민생 부담

이미지 확대 지난달 소비자물가가 2년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 오른 가운데 생활물가도 2년 2개월 만에 가장 크게 오른 것으로 나타났다. 2일 서울 시내 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 2026.7.2 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난달 소비자물가가 2년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 오른 가운데 생활물가도 2년 2개월 만에 가장 크게 오른 것으로 나타났다. 2일 서울 시내 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 2026.7.2 이지훈 기자

이미지 확대 조성중 재정경제부 경제분석과장이 15일 정부세종청사에서 2026년 7월 최근 경제동향을 발표하고 있다. 세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조성중 재정경제부 경제분석과장이 15일 정부세종청사에서 2026년 7월 최근 경제동향을 발표하고 있다. 세종 연합뉴스

세줄 요약 정부가 7월 그린북에서 수출 급증과 내수 개선을 이유로 경기 회복 흐름이 공고해졌다고 평가했다. 다만 소비자물가가 3%대 상승세를 이어가고 고용도 회복 폭이 제한돼 민생 부담은 계속된다고 봤다. 수출 급증과 내수 개선으로 경기 회복 공고화 진단

소비자물가 3.2% 상승, 고용 회복은 제한적

중동전쟁 변수와 민생 안정 대응 과제 부각

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최근 우리나라 경기 회복의 흐름이 공고해지고 있다는 정부의 진단이 나왔다. 수출이 큰 폭의 증가세를 보이고 소비 등 내수도 개선되면서 회복세가 뚜렷해졌다는 판단이다. 다만 소비자물가는 여전히 높은 상승세를 보이고 있으며 고용 시장도 주춤하면서 민생 부담은 지속되고 있다는 평가도 함께 내놨다.재정경제부는 15일 발표한 ‘최근 경제동향(그린북) 7월호’에서 “최근 우리 경제는 1분기 성장세가 크게 확대된 데 이어 수출이 큰 폭의 증가세를 지속하고 중동전쟁 영향 등으로 주춤했던 소비 등 내수가 개선세를 보이는 등 경기 회복 흐름이 공고해지는 모습”이라고 밝혔다.지난달에는 “경기 회복 흐름이 이어지고 있다”는 평가를 내놨지만 이달에는 “공고해지는 모습”이라는 표현을 사용하며 경기 회복에 기대감을 한층 높였다.이와 관련해 조성중 재경부 경제분석과장은 “경제성장전략에서 올해 성장 전망을 3%로 올렸는데 그것과 맥이 이어진다”며 “내수가 중동전쟁 영향에도 양호한 모습을 보였고 수출은 사상 처음으로 1000억 불 돌파하는 등 견조한 모습이다”고 분석했다.다만 “중동전쟁은 아직 상황이 끝나지 않았고 시시각각으로 변화하고 있다. 가장 큰 불확실성 요인 중 하나”라며 “상하방이 다 열려 있다고 생각된다”고 밝혔다.지난 5월 국내 산업활동 주요지표는 엇갈린 모습이다. 소매판매는 전월보다 0.1%, 전년 동월보다 1.7% 증가했다. 서비스업 생산도 전월보다 1.3%, 전년보다 4.9% 늘었다.다만 생산지표는 다소 감소했다. 지난 5월 서비스업과 건설업이 각각 1.3%, 3.8% 증가했지만 광공업(-3.0%)과 공공행정(-2.8%) 생산이 감소하면서 전산업생산은 0.3% 줄었다. 설비투자도 전월보다 0.1% 감소했다.소비자심리와 기업심리도 온도 차가 드러났다. 지난달 소비자심리지수(CSI)는 106.6으로 전월보다 0.5포인트(p) 상승했다. 전산업 기업경기실사지수(CBSI) 실적은 97.7, 전망은 95.2로 전월보다 각각 1.2p, 2.4p 하락했다.수출은 반도체와 컴퓨터, 선박 등에 힘입어 큰 폭으로 확대됐다. 지난달 수출은 전년 동월 대비 70.9% 증가한 1022억 5000만 달러를 기록했다.고용은 취업자 수가 한 달 만에 증가로 전환했지만 상승 폭은 주춤한 모습이다. 지난달 취업자 수는 전년 동월보다 6만 3000명 늘었다. 지난 5월 4만 명 감소에서 증가세로 돌아선 것이다. 그러나 실업률은 2.8%로 전년과 같았고 고용률은 63.4%로 0.2%p 하락했다.물가 상승으로 민생 부담은 더욱 커졌다. 지난달 소비자물가는 전년 동월보다 3.2% 올라 지난 5월 3.1%보다 상승 폭이 확대됐다. 올해 들어 전월 대비 꾸준한 상승세를 보이고 있다.생활물가지수는 3.4% 올랐다. 농축수산물 가격이 3.2%, 공업제품이 4.4%, 개인서비스가 3.4% 상승하면서 가계 부담을 키웠다.재경부는 “중동 전쟁 영향 최소화를 위해 주요 품목 수급 관리와 물가 등 민생 안정에 만전을 기하겠다”며 “중동 전쟁 이후 전략과 잠재성장률 반등, 양극화 등 구조적 문제에 대응하기 위한 2026년 하반기 경제성장전략을 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.