따뜻한동행, 한미글로벌과 함께 베네수엘라 지진 피해 지원 5만 달러 기부

세줄 요약 따뜻한동행인터내셔널과 한미글로벌이 베네수엘라 중북부 지진 피해 복구를 위해 희망브리지에 미화 5만 달러를 기부했다. 성금은 이재민 긴급구호품 지원과 현지 생활 안정화 사업에 전액 쓰이며, 취약계층까지 돕는 신속한 구호에 활용된다. 베네수엘라 지진 피해 복구 성금 기부

따뜻한동행·한미글로벌, 5만 달러 전달

이재민 긴급구호와 생활 안정화 지원

이미지 확대 (좌측부터)최성수 한미글로벌 사장, 신훈 희망브릿지 사무총장 (따뜻한동행인터내셔널 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (좌측부터)최성수 한미글로벌 사장, 신훈 희망브릿지 사무총장 (따뜻한동행인터내셔널 제공)

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사단법인 따뜻한동행인터내셔널(이사장 송필호)이 건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌(회장 김종훈)과 함께 베네수엘라 지진 피해 복구를 지원하기 위해 희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)에 미화 5만 달러(약 7,500만 원)를 기부한다고 15일 밝혔다.이번 구호 성금은 지난달 베네수엘라 중북부 지역을 강타한 강진으로 삶의 터전을 잃은 이재민들을 위한 긴급구호품 지원과 현지 생활 안정화 사업에 전액 사용될 예정이다. 피해 지역의 시급한 소요를 바탕으로 구호 활동이 신속하게 전개될 수 있도록 희망브리지를 통해 현지에 투명하게 전달된다.한미글로벌 최성수 사장은 “대규모 재난은 국경을 넘어 모두가 함께 대응해야 할 과제”라며 “삶의 터전을 잃은 피해 주민들이 하루빨리 일상을 회복하는 데 작은 힘이 되길 바란다”고 말했다.따뜻한동행 이광재 상임대표는 “재난 상황에서는 어린이와 장애인 등 사회적 취약계층이 더욱 큰 위험과 소외에 직면하게 된다”며 “피해 현장의 가장 도움이 필요한 곳까지 따뜻한 손길이 전해질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.한편, 따뜻한동행은 ‘장애 없는 따뜻한 세상’을 만들기 위해 2010년에 설립된 비영리법인으로, 장애인 공간복지 지원사업을 비롯해 첨단 보조기기 지원, 장애인 일자리 창출, 자원봉사 활동, 북한이탈주민 지원, 국제개발협력 등 다양한 사회공헌 사업을 추진하고 있다.