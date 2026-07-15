코스피·코스닥, 급등에 연이어 매수 사이드카 발동

세줄 요약 코스피와 코스닥이 15일 장 초반 큰 폭으로 오르며 각각 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피200 선물지수와 코스닥150 선물·현물지수가 급등해 프로그램 매매가 5분간 멈췄다. 투자자 직접 주문은 가능했다. 코스피·코스닥 장 초반 급등, 매수 사이드카 발동

코스피200·코스닥150 선물지수 급등, 기준 충족

프로그램 매매 5분 중단, 직접 주문은 가능

이미지 확대 코스피가 7,000선을 회복한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 오전 코스피는 226.08p(3.30%) 오른 7,082.91, 코스닥은 21.73p(2.77%) 오른 805.71로 개장했다. 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 7,000선을 회복한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 오전 코스피는 226.08p(3.30%) 오른 7,082.91, 코스닥은 21.73p(2.77%) 오른 805.71로 개장했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15일 코스피와 코스닥이 장 초반 큰 폭으로 오르면서 두 시장 모두 ‘매수 사이드카’가 발동됐다.한국거래소는 이날 오전 9시 6분 41초 코스피 시장에서 매수 사이드카를 발동했다. 코스피200 선물지수가 전날보다 6.5% 오른 상태가 1분 이상 이어졌기 때문이다. 이에 따라 컴퓨터 프로그램을 통한 매수 주문이 5분 동안 일시적으로 중단됐다.이어 오전 9시 17분 14초에는 코스닥 시장에서도 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥150 선물지수가 6% 이상 오르고 코스닥150 현물지수도 3% 이상 상승한 상태가 1분 이상 지속되면서다.사이드카는 주가가 너무 빠르게 오르거나 내릴 때 프로그램 매매를 잠시 멈춰 시장 과열을 진정시키기 위한 안전장치다. 투자자들이 직접 내는 주문은 그대로 가능하지만, 컴퓨터 프로그램을 이용한 대규모 매매만 5분간 제한된다.이날 장 초반 코스피는 7%대, 코스닥은 4%대 급등하며 강한 상승세를 이어갔다.