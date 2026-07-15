[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주·반도체 강세에 나스닥 상승 마감

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[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주·반도체 강세에 나스닥 상승 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-07-15 06:15
수정 2026-07-15 06:15
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세줄 요약
  • 다우 강보합, 나스닥·나스닥100 상승 마감
  • 반도체지수 급등, VIX 하락으로 심리 안정
  • 엔비디아·SK하이닉스 ADR 등 기술주 강세
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14일(현지시간) 미국 증시는 대형 기술주와 반도체주 강세를 중심으로 혼조 속 상승 흐름을 나타냈다. 다우존스지수는 52,508.27로 전일 대비 9.63포인트(0.02%) 오르며 강보합 마감했고, S＆P 500지수는 7,543.59로 28.25포인트(0.38%) 상승했다. 나스닥 종합지수는 26,107.01로 233.83포인트(0.90%) 올랐고, 나스닥100지수도 29,586.29로 322.19포인트(1.10%) 상승해 상대적으로 강한 흐름을 보였다.

업종별로는 반도체주 강세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 12,661.93으로 314.15포인트(2.54%) 급등했다. 반면 시장의 변동성 심리를 반영하는 VIX 지수는 16.50으로 0.66포인트(-3.85%) 하락해 투자심리가 다소 안정된 모습을 보였다.

뉴욕증시 상위 종목 가운데서는 금융주가 강세를 나타냈다. 제이피모간체이스는 342.89달러로 2.50% 상승했고, 모간스탠리는 227.67달러로 2.98% 올랐다. 뱅크오브아메리카도 60.62달러로 1.88% 상승했으며, HSBC 홀딩스 ADR은 99.25달러로 1.18% 올랐다. 반면 일라이 릴리는 1,152.54달러로 2.48% 하락했고, 오라클은 127.94달러로 2.74% 내렸다. 버크셔 해서웨이 Class A와 Class B도 각각 1.05%, 1.16% 하락 마감했다.

나스닥 상위 종목에서는 반도체와 인공지능 관련 종목이 지수 상승을 주도했다. 엔비디아는 211.80달러로 4.06% 상승했고, AMD는 548.13달러로 2.57% 올랐다. 브로드컴은 389.11달러로 1.32%, ASML 홀딩 ADR은 1,775.64달러로 2.87% 상승했다. 인텔은 107.76달러로 4.50%, 램 리서치는 346.10달러로 4.90%, 어플라이드 머티어리얼즈는 595.70달러로 3.53% 뛰었다. 마이크론 테크놀로지는 983.12달러로 4.92% 상승했고, SK하이닉스 ADR은 193.92달러로 27.29% 급등하며 가장 강한 탄력을 보였다.

대형 기술주 흐름은 엇갈렸다. 알파벳 Class A와 Class C는 각각 1.99%, 1.90% 상승했고 메타는 0.66%, 아마존은 0.07%, 테슬라는 0.36% 올랐다. 반면 애플은 314.86달러로 0.77% 하락했고, 마이크로소프트는 384.93달러로 1.55% 내렸다. 스페이스X는 136.08달러로 2.20% 하락했고, 시스코 시스템즈도 1.81% 밀렸다.

이날 미국 증시는 다우지수가 제한적인 상승에 그친 반면 나스닥과 반도체 관련 지수는 뚜렷한 오름세를 보이며 기술주 중심의 강세장이 이어지는 모습이었다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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