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샤넬, 가방 가격 또 5% 올렸다
서울 시내 한 샤넬 매장에서 14일 한 고객이 가방을 들어보고 있다. 샤넬이 이날 국내 주요 가방 제품 판매 가격을 평균 5%가량 인상하면서 대표 제품인 ‘클래식 플랩백 미디엄’은 기존 1790만원에서 1880만원으로 90만원 올랐다. 샤넬은 올해 가방, 화장품 등 품목을 나눠 국내에서 5차례 가격을 인상했다.
뉴시스
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서울 시내 한 샤넬 매장에서 14일 한 고객이 가방을 들어보고 있다. 샤넬이 이날 국내 주요 가방 제품 판매 가격을 평균 5%가량 인상하면서 대표 제품인 ‘클래식 플랩백 미디엄’은 기존 1790만원에서 1880만원으로 90만원 올랐다. 샤넬은 올해 가방, 화장품 등 품목을 나눠 국내에서 5차례 가격을 인상했다.
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2026-07-15 B3면
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