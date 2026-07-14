정부, ‘AIDC 메가프로젝트’ 총력 지원…범부처 참여 TF 가동

과기부, 관계 부처와 TF 첫 회의 진행

월 1회 정기 협의체…수시 점검도 병행

이미지 확대 배경훈(오른쪽) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 13일 청와대에서 열린 2026년 국가재정전략회의에서 3대 메가프로젝트 지원 방안 발표를 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 배경훈(오른쪽) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 13일 청와대에서 열린 2026년 국가재정전략회의에서 3대 메가프로젝트 지원 방안 발표를 하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 정부가 AI 데이터센터(AIDC) 메가프로젝트를 지원하기 위해 범부처 종합 지원 TF를 출범했다. 부지 확보, 전력·용수 공급, 소재·부품·장비 경쟁력 강화, 금융 투자 유치 등을 관계 부처가 함께 추진한다. 범부처 종합 지원 TF 첫 회의 개최

부지·전력·용수·금융 지원 총력 추진

전담지원단·얼라이언스로 현장 대응

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정부가 AI 데이터센터(AIDC) 메가프로젝트를 전방위적으로 지원하는 범부처 종합 지원 체계를 본격 가동한다. 국가 전략산업인 만큼 관계 부처 역량을 총결집해 기민하게 대응할 방침이다.과학기술정보통신부는 14일 인공지능정책실장 주재로 관계부처와 함께 ‘범부처 종합 지원 태스크포스(TF)’ 첫 회의를 열었다고 밝혔다.이번 TF는 지난달 29일 발표된 ‘대한민국 AI 3대 메가프로젝트’의 후속 조치로 산업통상자원부와 기후에너지환경부, 국토교통부, 금융위원회 등 관계 부처가 참여해 AI 데이터센터 구축·운영에 필요한 부지 확보, 전력·용수 공급, 소재·부품·장비 경쟁력 강화, 대규모 금융 투자 유치 등을 종합적으로 지원한다.TF는 월 1회 정기적인 협의체로 운영될 계획이며 현안 상황에 대처하기 위해 수시 현안 점검 회의도 병행할 예정이다. 또 전담지원단을 운영해 현장의 어려움을 해결하고 ‘AIDC 얼라이언스’를 구성해 수요·공급 기업 간의 협력 체계도 구축한다.김경만 인공지능정책실장은 “민간 투자 진행 상황을 긴밀히 점검하고 부처 간 상시 소통 체계를 기반으로 AI 데이터센터 메가프로젝트가 차질 없이 이행될 수 있도록 전례 없는 지원을 통해 끝까지 챙겨나가겠다”고 밝혔다.