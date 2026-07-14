초복 앞둔 삼계탕집, 최저임금 2배…물가의 역습

이미지 확대 초복을 하루 앞둔 14일 최저시급인 1만320원을 들고 서울 시내 한 삼계탕집을 찾았다. 삼계탕 한 그릇 가격은 2만원으로, 최저시급의 두 배에 가까웠다. 최근 5년간 서울의 삼계탕 가격은 29% 올라 평균 1만8000원을 넘어섰다. 2026.7.14 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 초복을 하루 앞둔 14일 최저시급인 1만320원을 들고 서울 시내 한 삼계탕집을 찾았다. 삼계탕 한 그릇 가격은 2만원으로, 최저시급의 두 배에 가까웠다. 최근 5년간 서울의 삼계탕 가격은 29% 올라 평균 1만8000원을 넘어섰다. 2026.7.14 홍윤기 기자

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초복을 하루 앞둔 14일 최저시급인 1만320원을 들고 서울 시내 한 삼계탕집을 찾았다. 삼계탕 한 그릇 가격은 2만원으로, 최저시급의 두 배에 가까웠다. 최근 5년간 서울의 삼계탕 가격은 29% 올라 평균 1만8000원을 넘어섰다.한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 2021년 1만4077원이었던 서울 지역 삼계탕 평균 가격은 꾸준히 올라 지난해 8월 처음 1만8000원대를 넘어섰다. 지난달 평균 가격은 1만8154원으로, 5년 전보다 4077원(29%) 오른 것으로 나타났다.한편 내년도 최저임금은 이르면 오늘 결정된다. 노동계와 경영계는 지난 회의에서 각각 1만1220원과 1만530원을 제시해 최초 1680원이었던 격차를 690원까지 좁혔다. 협상이 이미 법정 심의기한을 넘긴 데다 고용노동부 고시 절차도 남아 있어, 오늘 회의에서 막판 타결이 이뤄질 가능성이 크다.