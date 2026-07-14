‘XRP Seoul 2026’ 10월 개최… 글로벌 디지털자산 생태계 한자리에

세줄 요약 리플 공식 후원으로 열리는 ‘XRP Seoul 2026’이 10월 3일 그랜드하얏트서울에서 열린다. KBW 기간에 맞춰 XRP와 XRPL 생태계 관계자, 기관, 개발자, 커뮤니티가 모여 디지털자산 인프라와 결제, 토큰화, 온체인 활용 사례를 논의한다. 모니카 롱 리플 사장도 연사로 참석한다. 리플 공식 후원 ‘XRP Seoul 2026’ 10월 서울 개최

KBW 기간 맞춰 XRP·XRPL 생태계 관계자 집결

기관 도입·토큰화·온체인 활용 사례 논의

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리플(Ripple)의 공식 후원으로 열리는 ‘XRP Seoul 2026’가 오는 10월 3일 그랜드하얏트서울에서 개최된다.이번 행사는 코리아 블록체인 위크(KBW) 기간에 열리는 행사로, XRP와 XRP 레저(XRPL)를 중심으로 글로벌 디지털자산 생태계 관계자와 기관, 개발자, 프로젝트, 커뮤니티가 한자리에 모인다. 디지털자산 인프라를 비롯해 기관의 블록체인 도입, 온체인 활용 사례, 결제 및 토큰화 등 산업 현장의 활용 가능성을 중심으로 프로그램이 구성될 예정이다.올해는 리플 사장 모니카 롱(Monica Long)이 연사로 참석한다. 모니카 롱은 리플의 비즈니스와 제품, 엔지니어링 조직을 총괄하며 글로벌 결제 네트워크와 디지털자산 인프라 사업 확장을 이끌어온 인물이다. 한국이 XRP 거래와 커뮤니티 활동이 활발한 주요 시장으로 평가받는 만큼, 리플 경영진이 직접 참석해 XRP 레저 생태계의 전략과 향후 방향을 공유할 예정이다.행사에서는 기관 활용 사례와 개발자 생태계 확대, 온체인 금융 인프라 발전 방향 등 글로벌 디지털자산 시장의 주요 이슈를 다룰 예정이다.XRP 레저 코리아 관계자는 “XRP Seoul 2026이 국내외 업계 관계자들이 XRP 및 디지털자산 생태계의 현재와 미래를 논의하고, 실질적인 비즈니스와 기술 협력 기회를 모색하는 교류의 장이 되길 기대한다”고 말했다.