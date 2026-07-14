[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주·반도체 약세에 일제히 하락 출발

세줄 요약 미국 증시는 13일 기술주와 반도체주 중심의 매도세가 확산되며 주요 지수가 동반 하락했다. 나스닥과 나스닥100이 크게 밀렸고, 필라델피아 반도체지수는 4%대 급락했다. VIX도 뛰며 위험회피 심리가 강해졌다. 기술주·반도체주 매도세 확산, 뉴욕증시 동반 하락

필라델피아 반도체지수 급락, VIX 상승으로 불안 확대

일부 대형주는 선방했으나 지수 방어력은 제한

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13일(현지시간) 미국 증시는 기술주와 반도체주 중심의 매도세가 두드러지며 주요 지수가 일제히 하락했다. 뉴욕증시에서 다우존스 지수는 5만 2498.64로 전일보다 138.37포인트(0.26%) 내렸고, S＆P 500 지수는 7515.34로 60.05포인트(0.79%) 하락했다. 나스닥 종합지수는 2만 5873.18로 408.43포인트(1.55%) 떨어졌으며, 나스닥 100 지수도 2만 9264.10으로 561.01포인트(1.88%) 밀렸다.특히 반도체 업종의 약세가 시장 전반의 투자 심리를 짓눌렀다. 필라델피아 반도체지수는 1만 2347.78로 619.38포인트(4.78%) 급락해 주요 지수 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. 반면 다우운송지수는 2만 2210.75로 32.89포인트(0.15%) 오르며 상대적으로 선방했다. 시장의 변동성 지표인 VIX는 17.16으로 2.13포인트(14.17%) 뛰어 위험 회피 심리가 강화된 흐름을 나타냈다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 업종별 차별화가 뚜렷했다. 에너지주는 강세를 보였다. 엑슨모빌은 4.05%, 셰브론은 3.29% 올랐고, 결제주인 비자와 마스터카드도 각각 2.52%, 2.08% 상승했다. 방어적 성격의 존슨앤드존슨, 코카콜라, P＆G 역시 상승 마감했다. 반면 오라클은 6.47% 급락했고, 캐터필러는 2.20%, 홈디포는 1.80%, GE 에어로스페이스는 1.63% 내렸다. 대형 금융주 가운데 제이피모간체이스와 뱅크오브아메리카, 모간스탠리도 약보합권에 머물렀다.나스닥 대형주에서는 기술주 내부의 온도 차가 더 크게 나타났다. 엔비디아가 3.52% 하락했고 브로드컴은 3.98%, AMD는 4.21%, 마이크론 테크놀로지는 4.32% 내렸다. ASML 홀딩 ADR은 3.97%, 어플라이드 머티어리얼즈는 4.50%, 램 리서치는 5.83%, 인텔은 6.12% 하락하는 등 반도체와 장비주 전반에 매도세가 확산됐다. 테슬라도 3.19%, 메타는 1.86%, 알파벳 Class A와 Class C는 각각 1.31%, 1.23% 하락했다.반면 일부 초대형 기술주는 상대적으로 견조했다. 애플은 0.63%, 마이크로소프트는 1.53%, 아마존은 0.80%, 월마트는 0.77% 상승했다. 다만 시장 전체로는 반도체와 성장주의 낙폭이 지수 상승 종목의 방어력을 압도하면서 개장 분위기가 전반적으로 약세 쪽에 무게를 실었다.이날 미국 증시는 대형 기술주 가운데 일부 방어력이 확인됐음에도 반도체 업종 전반의 급락과 변동성 확대가 부담으로 작용하며 불안한 출발을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]