신한장학재단, 20년간 3000명에게 415억 지원

1박 2일 장학캠프 열고 멘토링도

2026-07-14 B4면

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신한장학재단이 장학생과 1박 2일 ‘신한장학캠프’를 열고 미래 인재 양성에 나섰다. 신한장학재단은 지난 10일부터 11일까지 경기 용인시 신한은행 블루캠퍼스에서 장학생, 졸업생, 재단 관계자가 참여하는 ‘2026년 신한장학캠프’를 열었다고 13일 밝혔다. 이번 행사는 장학생의 소속감과 자긍심을 높이고 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.신한장학캠프는 졸업 장학생 멘토링 프로그램과 명사 특강 등으로 진행됐다. 참가자들은 재단의 인재상과 장학사업 취지에 대한 설명을 들었다. 또 먼저 사회에 진출한 졸업 장학생들은 학업, 진로, 사회 진출 과정에 대해 실질적인 조언을 했다.진옥동 신한장학재단 이사장은 ‘신한 리더 멘토링’을 통해 장학생들에게 미래 인재로 성장하기 위해 필요한 태도와 마음가짐을 전했다. 그는 학업과 진로를 준비하는 과정에서 자신의 가능성을 믿고 도전해 나가라고 당부했다.2006년 문을 연 신한장학재단은 지금까지 3000여명에게 415억원 규모의 장학금을 지원했다. 올해 선발된 장학생에게는 생활비 장학금과 자기계발비 등 최대 800만원을 지원한다. 재단 관계자는 “장학생이 미래 인재로 성장할 수 있도록 다양한 프로그램을 확대하겠다”고 밝혔다.