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반도체 신기록에… 7월 1~10일 수출 298억 달러 역대 최대

김신우 기자
입력 2026-07-14 01:12
수정 2026-07-14 01:21
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반도체 193% 급증… 전체의 38%
중국·미국·EU 등 주요 시장 증가

반도체 수출 호황은 7월에도 계속됐다. 이달 초 수출액은 지난해 같은 기간보다 50% 넘게 증가하며 한 달 만에 최고 기록을 새로 썼다. 반도체 수출액은 193% 급증했다. 연 ‘1조 달러’ 수출에도 한 걸음 더 가까워졌다.

관세청이 13일 발표한 ‘수출입 현황’에 따르면 이달 1~10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 298억 달러로 1년 전보다 53.9% 늘었다. 1~10일 기준 역대 최대치다. 직전 최고 기록인 6월 1~10일 286억 달러를 한 달 만에 경신했다. 조업일수는 8.5일로 지난해와 같았다. 이에 따라 하루평균 수출액은 35억 1000만 달러로 53.9% 늘었다.

품목별로는 반도체 수출이 193% 늘어난 112억 700만 달러로 이 기간 사상 최대치를 기록했다. 전체 수출에서 반도체가 차지한 비중은 17.8% 포인트 상승한 37.6%로 집계됐다.

컴퓨터 주변기기 수출 증가율은 208.1%에 달했다. 석유제품은 22.7%, 무선통신 기기는 92.4%, 선박은 75.1%, 가전제품은 17.8%, 철강은 12.9% 늘었다. 승용차 수출도 5.7% 증가했다. 반면 자동차 부품 수출은 11.7% 감소했다.

국가별로 보면 중국(88.7%), 미국(43.2%), 베트남(92.8%), 유럽연합(EU·28.9%), 대만(49.7%) 등 주요 시장에서 일제히 증가했다. 중국·미국·베트남 상위 3개국 비중은 전체의 51.7%를 차지했다.

수입액은 반도체(49.6%), 반도체 제조 장비(49.5%), 에너지(23.4%) 중심으로 증가해 1년 전보다 17.4% 증가한 235억 달러로 집계됐다. 수출이 수입을 웃돌며 무역수지는 64억 달러 흑자를 기록했다. 지난달 수출액이 1022억 5000만 달러를 기록하며 사상 처음 1000억 달러를 돌파한 데 이어 이달 최대 실적을 다시 경신할지 주목된다.
세종 김신우 기자
세줄 요약
  • 7월 1~10일 수출 298억 달러, 역대 최대
  • 반도체 수출 193% 급증, 실적 견인
  • 무역수지 64억 달러 흑자, 주요국 수출 증가
2026-07-14 B3면
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