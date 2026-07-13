탑솔라, 무안 80㎿ ESS 발전소 건설 1530억원 금융조달

금융주선한 KDB 한국산업은행 800억원·교보생명 730억원씩 참여

전남광주 기반 국내 최대 태양광 전문 기업 탑솔라, ESS 사업 본격화

이미지 확대 국내 최대 태양광 전문기업 ‘탑솔라’가 무안군에 건설할 80㎿ ESS(에너지저장장치) 발전소 조감도. 탑솔라 그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 국내 최대 태양광 전문기업 ‘탑솔라’가 무안군에 건설할 80㎿ ESS(에너지저장장치) 발전소 조감도. 탑솔라 그룹 제공

세줄 요약 탑솔라가 전남 무안 80㎿ ESS 발전소 건설사업의 1530억원 PF 금융조달을 마무리했다. 한국산업은행이 주선을 맡고 교보생명과 함께 선순위 대출을 참여했다. 총사업비는 1800억원이며, 탑솔라와 전남개발공사가 민관 협력으로 추진한다. 무안 80㎿ ESS 발전소 PF 1530억원 조달 완료

한국산업은행 주선, 교보생명 선순위 대출 참여

탑솔라·전남개발공사 민관 협력 사업 추진

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전남광주를 기반으로 한 국내 최대 태양광 기업 탑솔라 그룹(회장 오형석)은 지난해 7월 낙찰받은 전남광주통합특별시 무안군 80㎿ ESS(에너지저장장치) 발전소 건설사업과 관련 1530억원의 PF금융 조달을 마무리했다고 13일 밝혔다.이번 PF금융약정은 국내 ESS 시장이 다시 활성화되는 가운데 성사된 대규모 민관 협력사업으로, KDB 한국산업은행이 금융주선을 맡았다. 선순위 대출은 KDB 한국산업은행이 변동금리 트렌치에 800억원, 교보생명은 고정금리 트렌치에 730억을 각각 참여했다.탑솔라가 70%, 전남개발공사가 30% 씩 지분 참여하며 총사업비는 1800억원이다. 탑솔라가 전체 EPC(설계·조달·시공)를 맡아 올해 말 준공을 목표로 공사가 진행중이며, 생산된 전력은 전력거래소에 15년간 판매된다.ESS는 태양광, 풍력 등 재생에너지의 출력 변동성을 보완하고 전력망 안정성을 높이는 핵심 설비다. 특히 AI 데이터센터와 반도체 산업, RE100 산업단지 등 대규모 전력 수요가 급증하는 미래 첨단산업 시대에는 안정적인 전력 공급을 위한 필수 인프라로 꼽히고 있다.이번 사업은 전남광주지역 재생에너지 산업 경쟁력을 높이는 것은 물론, AI 데이터센터와 첨단산업 유치를 위한 안정적인 전력 공급 기반을 마련하고 지역 기업 참여와 일자리 창출 등 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.전남개발공사는 공공기관으로서 지역 에너지산업 육성과 민간투자 활성화를 위해 사업에 참여했으며, ‘민관 협력형 재생에너지 개발’ 모델을 구축했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.탑솔라는 2002년 설립 이후 현재까지 태양광발전 누적 시공용량 1.6GW, 에너지저장장치 1.1GWh 시공, 발전소 운영관리(O＆M) 1000개소 ·1GW를 달성하는 등 국내 대표 재생에너지 전문기업으로 성장했다.또한, 진도, 영광지역의 대규모 풍력발전사업과 광주 첨단3지구 연구개발특구 연료전지 발전사업 등으로 사업영역을 확대하며 종합 에너지기업으로 도약하고 있다.오형석 탑솔라 그룹 회장은 “앞으로 ESS를 비롯해 태양광·풍력 등 친환경 에너지사업을 지속 확대할 계획”이라며 “AI 데이터센터와 반도체 산업 등 미래 첨단산업에 안정적인 전력을 공급하고 지역과 함께 성장하는 대한민국 대표 종합에너지기업으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.