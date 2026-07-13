산업장관 “‘957조 투자’ 반도체, 경쟁국 이상 재정 지원”

이미지 확대 김정관 장관, 3대 메가프로젝트 지원방안 발표 김정관 산업통상부 장관이 13일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국가재정전략회의에서 ‘반도체·AI로봇’ 관련 지원방안을 발표하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김정관 장관, 3대 메가프로젝트 지원방안 발표 김정관 산업통상부 장관이 13일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국가재정전략회의에서 ‘반도체·AI로봇’ 관련 지원방안을 발표하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 김용범 정책실장과 김정관 장관 김용범 정책실장(오른쪽)과 김정관 산업부 장관이 13일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국가재정전략회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김용범 정책실장과 김정관 장관 김용범 정책실장(오른쪽)과 김정관 산업부 장관이 13일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국가재정전략회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 반도체 클러스터 부지로 선정된 광주 군공항 지난 7일 전남광주 광산구 광주 군 공항 인근에서 민형배 전남광주통합특별시장이 참석한 가운데 반도체 클러스터 부지 점검이 펼쳐지고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 반도체 클러스터 부지로 선정된 광주 군공항 지난 7일 전남광주 광산구 광주 군 공항 인근에서 민형배 전남광주통합특별시장이 참석한 가운데 반도체 클러스터 부지 점검이 펼쳐지고 있다. 연합뉴스

10대 업종별로 특화된 휴머노이드도 개발해 산업 현장에 투입한다.

재명 대통령은 이날

“AI 혁명이 촉발한 반도체 대호황에 힘입어 전례 없는 추가 세수가 발생할 것으로 예상된다”며 “이 대규모 추가 세수를 미래 대응을 위한 전략적 투자 재원으로 활용할 것”이라고 말했다.

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국가재정전략회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국가재정전략회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 2026 하반기 경제성장전략 당정 협의, 인사말 하는 한정애 더불어민주당 한정애 정책위의장이 13일 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정 협의에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 하반기 경제성장전략 당정 협의, 인사말 하는 한정애 더불어민주당 한정애 정책위의장이 13일 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정 협의에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 정부가 957조원 규모 민간 반도체 투자를 뒷받침하려 경쟁국 이상 재정 지원에 나섰다. 용인 클러스터 완공을 앞당기고 호남권 클러스터는 2030년대 초 가동을 목표로 했다. AI 로봇과 데이터 팩토리, 미래대응기금도 함께 추진했다. 957조 반도체 투자 뒷받침 위한 재정 지원 확대

용인·호남권 클러스터 조기 가동과 인프라 지원

AI 로봇·데이터 팩토리·미래대응기금 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지