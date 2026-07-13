기름값 또 오르나…정부 “중동산 원유 50% 아래로 낮추고 다변화”

호르무즈 해협 재봉쇄 수급 비상… 산업부 “7~8월 원유 100% 확보”

이미지 확대 미국과 이란의 무력 충돌이 재개되면서 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 다시 고조되자 국내 정유업계도 원유 수급 상황을 예의주시하고 있다. 13일 산업통상자원부와 정유업계에 따르면 정부는 이날 문신학 산업부 차관 주재로 정유·해운업계, 한국석유공사와 함께 긴급 원유 수급 점검회의를 열고 중동 정세와 국내 공급망 영향을 점검했다. 사진은 인공지능 도구를 활용해 호르무즈 해협과 원유 수급을 시각화한 자료. 2026.7.13 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란의 무력 충돌이 재개되면서 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 다시 고조되자 국내 정유업계도 원유 수급 상황을 예의주시하고 있다. 13일 산업통상자원부와 정유업계에 따르면 정부는 이날 문신학 산업부 차관 주재로 정유·해운업계, 한국석유공사와 함께 긴급 원유 수급 점검회의를 열고 중동 정세와 국내 공급망 영향을 점검했다. 사진은 인공지능 도구를 활용해 호르무즈 해협과 원유 수급을 시각화한 자료. 2026.7.13 서울신문

이미지 확대 호르무즈 해협 빠져나온 HMM 유조선 울산 도착 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) ‘유니버설 위너’호가 지난달 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이로 접근하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협 빠져나온 HMM 유조선 울산 도착 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) ‘유니버설 위너’호가 지난달 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이로 접근하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 호르무즈 긴장 고조에 국제유가 급등 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되자 국제유가가 급등한 9일 서울의 한 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 긴장 고조에 국제유가 급등 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되자 국제유가가 급등한 9일 서울의 한 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 호르무즈 긴장 고조…국제유가 상승 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되자 국제유가가 급등한 9일 서울의 한 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 긴장 고조…국제유가 상승 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되자 국제유가가 급등한 9일 서울의 한 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 문신학 산업부 차관, 원유 수급 긴급점검회의 발언 문신학 산업통상부 차관이 13일 세종시 정부세종청사에서 열린 원유 수급 긴급점검회의에서 발언하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 문신학 산업부 차관, 원유 수급 긴급점검회의 발언 문신학 산업통상부 차관이 13일 세종시 정부세종청사에서 열린 원유 수급 긴급점검회의에서 발언하고 있다. 산업통상부 제공

이미지 확대 여한구 통상교섭본부장, 제58차 통상추진위원회 주재 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 13일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제58차 통상추진위원회를 주재하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 여한구 통상교섭본부장, 제58차 통상추진위원회 주재 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 13일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제58차 통상추진위원회를 주재하고 있다. 산업통상부 제공

세줄 요약 호르무즈 해협 재봉쇄로 원유 수급 불안이 커지자 정부가 긴급 점검에 나섰다. 7~8월 물량은 평년 수준 이상 확보했지만, 중동산 비중을 50% 아래로 낮추고 미국·호주·알제리 등으로 도입선을 다변화해 장기 리스크에 대비하기로 했다. 호르무즈 재봉쇄로 원유 수급 불안 확대

정부, 중동산 의존도 50% 이하로 축소 추진

미국·호주·알제리 등 도입선 다변화

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호르무즈 해협 재봉쇄로 원유 수급 불안이 커지자 정부가 단기 도입 물량을 점검하고 수입선 다변화에 속도를 내기로 했다. 7~8월 원유 도입 물량은 평년 수준 이상 확보했지만, 중동 정세 불안이 장기화할 가능성에 대비해 중동산 원유 의존도를 50% 이하로 낮추겠다는 방침이다.산업통상부는 13일 문신학 차관 주재로 ‘원유 수급 상황 긴급 점검회의’를 열고 정유·해운업계, 한국석유공사와 함께 호르무즈 해협 재봉쇄에 따른 원유 수급 영향을 점검했다. 호르무즈 해협이 다시 봉쇄되는 등 중동 지역 정세가 악화됨에 따라 한국 유조선의 호르무즈 통항 여부 등 원유 수급에 영향이 있을 수 있다는 판단에서다.앞서 이란은 자국이 지정한 호르무즈 해협 항로를 벗어난 선박을 공격하고, 이에 미국이 보복 공습으로 맞서면서 호르무즈 해협이 다시 봉쇄됐다. 현재 해협 내 남아 있는 국적 선박은 피격당해 수리를 마치고 통항을 타진 중인 HMM 소속 나무호와 화물선 1척 등 총 2척, 한국인 7명이다.산업부는 정유업계가 확보한 7~8월 원유 도입 물량이 평시 수준인 1억 7500만 배럴에 달해 단기 수급에는 차질이 없을 것으로 봤다. 산업부 관계자는 “7~8월 도입 물량은 1억 7500만 배럴로 평시 수준이며, 중동산 원유 비중은 50%대에 가까울 정도로 낮아졌다”며 “미국·호주·알제리 등으로 도입선을 넓혀 중장기적으로 중동산 비중을 50% 이하로 낮추겠다”고 밝혔다.한국석유공사 페트로넷에 따르면 중동산 원유 비중은 지난해 69.1%(7억 1100만 배럴)에서 올해 1~5월 62.8%(2억 4700만 배럴)로 6.3%포인트 낮아졌다. 석유공사 관계자는 “비중동산 대체 물량이 계속 유입되고 있어 중동산 비중은 더 낮아질 것”이라고 설명했다.다만 정유업계는 아직 계약이 이뤄지지 않은 9월 이후 물량 확보를 우려하고 있다. 중동 리스크가 장기화하면 가격 경쟁력이 높은 중동산 원유 확보 경쟁이 치열해지고, 이에 따른 원유 가격 프리미엄 상승과 1500원대 고환율이 겹치면서 정유사의 원가 부담이 커질 수 있기 때문이다. 현재 업계는 원유를 달러화해 결제하고 있다.지난달 17일 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 서명 이후 배럴당 63달러대까지 떨어졌던 두바이유는 최근 70달러 수준으로 반등했다. 이날 오후 1시 46분 기준 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 전날보다 각각 4.26%, 4.34% 오른 79.25달러, 74.51달러를 기록했다.국제유가의 오름세가 지속될 경우 정유사의 손실 보전액이 커질 수 있는 만큼 석유 최고가격제를 다시 인상해야 할 수도 있다. 정부는 지난달 27일 7차 석유 최고가격제에서 전 품종의 석유제품 가격을 ℓ당 150원 내린 바 있다. 하지만 석유 최고가격제를 내린 지 보름밖에 안 된 상태에서 다시 인상할 경우 물가 상승 압박이 더욱 커질 수 있다.문 차관은 “중동 정세 불안정이 상시화할 가능성이 있는 만큼 업계와 소통하며 수급 상황을 철저히 모니터링하고 원유 도입선 다변화로 석유산업의 체질을 개선해 에너지 안보를 강화하겠다”고 말했다.산업부는 공급망 강화를 위해 이날 여한구 통상교섭본부장 주재로 제58차 통상추진위원회를 열고 ‘미래투자교역파트너십(FIT-P)’ 가입을 추진하기로 했다.