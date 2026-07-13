온어스링크잇, 컨시어지 출동서비스 공식 출시…Harley-Davidson H.O.G. 고객 대상 우선 운영

세줄 요약 온어스링크잇이 이륜차 제조사를 위한 B2B 컨시어지 출동 서비스를 공식 출시했다. 배차, 현장 출동, 긴급 조치, 결과 관리까지 통합 운영하고, 할리데이비슨 H.O.G. 고객에 우선 제공했다. 전국 네트워크와 디지털 시스템으로 제조사별 맞춤 지원을 강화했다. 이륜차 제조사 대상 B2B 출동 서비스 출시

접수·배차·출동·결과 관리 통합 운영

할리데이비슨 H.O.G. 고객 우선 적용

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접수와 배차, 고객 응대, 출동 결과 관리도 자체 운영 시스템을 통해 표준화했다. 전국 출동 네트워크를 기반으로 지역에 따른 서비스 편차를 줄이고, 처리 과정과 품질을 관리한다는 방침이다.

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모빌리티 플랫폼 기업 온어스링크잇이 이륜차 제조사를 겨냥한 B2B(기업 간 거래) 기반의 ‘컨시어지 출동 서비스’를 공식 출시했다고 밝혔다.이번 서비스는 이륜차 제조사가 차량 구매 고객에게 제공하는 긴급 출동 및 사후 관리(AS) 프로세스를 전국 단위 인프라를 통해 운영할 수 있도록 지원하는 모빌리티 케어 솔루션이다.현장에서 운전자의 긴급 상황이 접수되면 배차부터 현장 출동, 긴급 조치, 최종 처리 결과 모니터링까지 전 과정을 통합 시스템으로 관리하는 것이 특징이다. 이를 통해 제조사는 별도의 자체 출동 조직이나 전국 단위 서비스 네트워크를 직접 구축하지 않고도 브랜드 정책에 맞춘 양질의 고객 지원 서비스를 상시 운영할 수 있게 된다.온어스링크잇은 그동안 보험사 연계 이륜차 출동 서비스와 자체 이륜차 종합 관리 플랫폼, 일반 라이더 대상의 로드케어 서비스를 운영하며 전국 단위의 운전 인프라와 정비 네트워크 경험을 축적해 왔다.새롭게 선보인 컨시어지 출동 서비스는 글로벌 컨시어지 전문 운영사인 아스파이어 라이프스타일스(Aspire Lifestyles)와의 파트너십을 바탕으로, 할리데이비슨 라이더 모임인 ‘H.O.G.(Harley Owners Group)’ 고객을 대상으로 우선 제공된다. 온어스링크잇은 이번 운영 사례를 발판 삼아 향후 국내외 주요 모터사이클 제조사 및 수입 브랜드로 서비스 적용 범위를 넓혀갈 방침이다.주요 서비스 항목은 사고 및 고장 차량 견인, 비상 급유, 차량 회송, 이동 불가 시 대체 교통편 지원 등으로 구성됐다. 시스템 설계 단계에서부터 각 제조사의 고유 보증 정책과 브랜드 운영 가이드라인에 맞추어 서비스 항목과 지원 범위를 유연하게 조정할 수 있도록 한 점이 특징이다.또한최근 이륜차 시장에서는 제품 성능뿐 아니라 구매 이후의 정비와 긴급 출동, 고객 응대 등 사후 서비스가 브랜드 경쟁력을 좌우하는 요소로 부상하고 있다. 이에 따라 제조사가 직접 인프라를 구축하기보다 전문 운영사와 협력해 고객 지원 체계를 마련하는 사례도 늘고 있다.김종호 온어스링크잇 대표는 “컨시어지 출동 서비스는 단순 긴급 출동을 넘어 제조사의 고객 경험과 사후 관리 체계를 지원하는 서비스”라며 “전국 네트워크와 디지털 운영 시스템을 바탕으로 제조사별 맞춤형 서비스를 제공할 계획”이라고 밝혔다.이어 “향후 정비와 차량 관리, 사고 지원 등 이륜차 운영 전반으로 협력 범위를 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.한편 온어스링크잇은 보험 출동 서비스와 제조사 컨시어지 서비스, 일반 고객 대상 모터사이클 로드케어를 비롯해 전국 정비 네트워크, 차량 관리, 사고 보상 지원 솔루션 등을 운영하고 있다.