“13억 소비시장 잡아라”… 中 징동닷컴 제주삼다수 브랜드관 오픈

지난달 24일 500㎖·2ℓ 제품 판매 시작

중국 내 약 80~90% 지역 배송 가능

프리미엄 생수 수요 겨냥… 2035년 수출 10만t 목표

제주도개발공사는 지난달 24일 징동닷컴 내 제주삼다수 브랜드관을 공식 개설하고 500㎖와 2ℓ 제품 판매를 시작했다. 제주개발공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도개발공사는 지난달 24일 징동닷컴 내 제주삼다수 브랜드관을 공식 개설하고 500㎖와 2ℓ 제품 판매를 시작했다. 제주개발공사 제공

이미지 확대 중국 징동닷컴 내 제주삼다수 브랜드관 이미지. 제주개발공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 중국 징동닷컴 내 제주삼다수 브랜드관 이미지. 제주개발공사 제공

세줄 요약 제주삼다수가 중국 대표 이커머스 징동닷컴에 공식 브랜드관을 열고 500㎖와 2ℓ 제품 판매를 시작했다. 오프라인 중심이던 수출에서 벗어나 현지 소비자와 직접 만나는 온라인 유통망을 확보했고, 중국 병입수 시장 공략과 디지털 마케팅 강화에 나설 계획이다. 징동닷컴 브랜드관 개설, 중국 온라인 진출 확대

500㎖·2ℓ 판매 시작, 현지 소비자 직접 접점 확보

호평률 100% 기록, 프리미엄 생수 시장 공략

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“물맛이 부드럽다.”“한국에서 마셨던 제품을 중국에서도 구매할 수 있어 좋다.” “배송이 빠르고 포장이 꼼꼼하다.”…제주삼다수가 중국 대표 전자상거래 플랫폼인 징동닷컴(JD.com)에 공식 브랜드관을 열자 중국 소비자들의 후기는 호평일색이다. 오프라인 중심이던 수출 전략에서 벗어나 현지 소비자와 직접 만나는 온라인 유통망을 확보했다는 점에서 향후 중국 시장 확대의 시험대가 될 전망이다.제주도개발공사는 지난달 24일 징동닷컴 내 제주삼다수 브랜드관을 공식 개설하고 500㎖와 2ℓ 제품 판매를 시작했다고 13일 밝혔다.이번 브랜드관 개설은 글로벌 시장 확대 전략의 하나다. 개발공사는 앞서 GS글로벌과 수출 계약을 맺고 113t 규모의 초도 물량을 중국에 선적한 데 이어 온라인 판매 채널까지 확보하며 현지 유통망을 넓혔다.징동닷컴의 강점인 자체 물류망을 활용하면 중국 내 약 80~90% 지역까지 배송이 가능하다. 광범위한 배송망을 기반으로 현지 소비자 접근성을 높이고 온라인 판매 확대에 나선다는 전략이다.시장 여건도 우호적이다. 중국 병입수 시장은 2024년 기준 약 328억 달러 규모로 추산된다. 건강과 먹거리 안전에 대한 관심이 높아지면서 자연 수원지와 품질 경쟁력을 갖춘 프리미엄 생수 수요도 꾸준히 증가하는 추세다.초기 소비자 반응도 나쁘지 않다. 개발공사에 따르면 지난 8일 기준 징동닷컴 브랜드관 내 제주삼다수 제품은 호평률 100%를 기록했다.개발공사는 브랜드관 개설을 계기로 중국 소비자 맞춤형 디지털 마케팅도 강화할 계획이다. 현지 인플루언서와 소비자 리뷰 콘텐츠를 활용하고 주요 사회관계망서비스(SNS)를 통한 바이럴 마케팅을 확대해 브랜드 인지도를 높인다는 구상이다.강성훈 제주개발공사 사장 직무대행은 “징동닷컴 브랜드관 개설은 중국 온라인 시장에서 소비자 접점을 확대하는 중요한 전환점”이라며 “제주 화산암반수의 품질 경쟁력을 앞세워 해외 시장을 넓히고 2035년 글로벌 수출 10만t 달성 목표를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.