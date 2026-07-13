아시아엔조이, 가족·효도여행 대상 소규모 단독패키지 운영 확대

세줄 요약 아시아엔조이가 부모나 어린 자녀를 동반한 가족 여행객을 위해 소규모 단독패키지 운영을 확대한다. 전용차량과 전담 가이드를 제공해 관광 순서와 출발 시간, 식사와 휴식 시간을 일행 상황에 맞게 조정할 수 있다. 효도여행과 가족여행 수요가 늘고 있다. 가족·효도여행 맞춤 단독패키지 확대

전용차량·전담가이드로 일정 조정 가능

단체패키지와 자유여행의 중간형 상품

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단독 패키지 전문 여행사 아시아엔조이가 부모나 어린 자녀를 동반한 가족 여행객을 대상으로 소규모 단독 여행 상품 운영을 확대한다고 13일 밝혔다.소규모 단독 여행은 예약한 일행만 전용 차량을 이용하고 현지 가이드와 함께 일정을 진행하는 방식이다. 다른 여행객과 합류하지 않아 동행자의 체력과 상황에 맞춰 관광 순서, 출발 시간, 식사 및 휴식 시간을 조정할 수 있다.회사는 최근 부모를 동반한 효도 여행과 어린 자녀와 함께하는 가족 여행을 중심으로 일정을 유연하게 변경할 수 있는 여행 상품 수요가 늘고 있다고 설명했다.일반 단체 패키지는 정해진 일정에 따라 여러 관광지를 이동해야 하므로 보행이 불편한 고령자나 휴식이 필요한 어린이가 동행할 경우 부담이 발생할 수 있다. 반면 자유여행은 항공권과 숙박, 현지 교통, 식당, 관광지 입장권 등을 직접 준비해야 하는 번거로움이 따른다.아시아엔조이는 단체 패키지와 자유여행의 중간 형태로, 전용 차량과 가이드를 제공하면서 일행별 일정 조정이 가능한 상품을 운영하고 있다. 주요 이용층은 부모 동반 가족과 어린이 동반 여행객, 중장년층 자매·친구 모임 등이다. 고객들은 이동 편의성과 일정 조정 가능 여부, 휴식 시간 확보 등을 단독 여행의 주요 장점으로 꼽았다.강동훈 아시아엔조이 사업총괄은 “부모님이나 어린이와 함께하는 여행에서는 관광지 방문 수보다 이동 과정의 피로를 줄이고 일행의 속도에 맞추는 것이 중요하다”며 “전용 차량과 전담 가이드를 이용하는 단독 패키지에 대한 문의가 이어지고 있다”고 전했다.아시아엔조이는 현재 일본과 중국, 베트남, 태국, 대만, 몽골, 싱가포르, 라오스, 인도네시아 등 아시아 지역과 스페인, 영국, 이탈리아 등 유럽 지역에서 소규모 단독 패키지 상품을 운영하고 있다.아울러 회사는 향후 가족 구성과 연령, 여행 목적에 따라 일정을 조정할 수 있는 맞춤형 상품을 확대할 계획이다.