아이더세이프티, KISS 2026 참가해 폭염 대비 워크웨어 신제품 공개

세줄 요약 아이더세이프티가 KISS 2026에 참가해 혹서기 작업 환경에 맞춘 냉감 워크웨어와 안전화, 보호구 신제품을 선보였다. 펠티어 베스트와 초경량 산업용 안전벨트가 현장 관계자들의 관심을 끌었다. KISS 2026 참가, 폭염 대응 신제품 공개

펠티어 베스트·팬베스트 등 냉감 라인업 전시

초경량 안전화·산업용 안전벨트도 선보임

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워크웨어 브랜드 아이더세이프티(EIDER SAFETY)가 산업 현장의 안전과 작업 환경 개선을 위한 신제품을 선보였다고 13일 밝혔다.아이더세이프티는 지난 6일부터 9일까지 나흘간 일산 킨텍스(KINTEX)에서 개최된 ‘2026 국제안전보건전시회(KISS)’에 참가해 안전화 및 보호구 신제품을 전시했다.이번 전시회에서 아이더세이프티는 기후변화로 인해 지속되는 혹서기 작업 환경에 대응할 수 있는 ‘여름 특화 냉감 워크웨어 라인업’을 전면에 내세웠다. 특히 올여름 기록적인 폭염이 예고된 상황과 맞물려 현장 관계자들의 주목을 받았다.대표 출품작은 지난해 선보였던 ‘에어로쿨링 팬베스트’의 업그레이드 라인업이다. 아이더세이프티는 전류를 흘려 냉각 효과를 내는 펠티어(Peltier) 시스템을 적용한 조끼 제품을 총 3가지 모델로 세분화해 전시하며 현장 맞춤형 여름 냉감 솔루션을 제시했다.이와 함께 안전화 및 보호용품 신제품도 다수 공개됐다. 착용감과 안전성을 고려해 개발된 초경량 안전화를 비롯해, 자체 무게를 1kg 초반대로 경량화한 ‘초경량 산업용 안전벨트’ 등을 함께 선보여 현장 관계자들로부터 긍정적인 반응을 얻었다.아이더세이프티 관계자는 “올해 역대급 폭염이 예고되면서 현장 작업자의 쾌적함과 안전을 동시에 확보할 수 있는 고기능성 제품에 대한 거센 관심을 피부로 느낄 수 있었다”며 “앞으로도 일선 작업자들과 안전 관리자들의 목소리를 적극적으로 수렴하여 기능성과 실용성, 그리고 세련된 디자인까지 모두 갖춘 혁신적인 워크웨어와 안전용품을 지속적으로 선보여 산업안전 패러다임을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.