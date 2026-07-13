‘분당 재건축 경쟁 더 치열해졌다’…50개 구역 신청

특별정비구역 올 지정 물량의 5.5배

선도지구 때 보다 7000여호 더 많아

이미지 확대 분당 노후계획도시 전경 닫기 이미지 확대 보기 분당 노후계획도시 전경

세줄 요약 성남시가 분당 노후계획도시 특별정비구역 사전 제안을 받은 결과, 결합개발구역 포함 50개 구역에서 6만6037호가 신청됐다. 올해 지정 예정 물량 1만2000호의 5.5배로, 주민들의 재건축 기대가 매우 높다는 점이 확인됐다. 분당 특별정비구역 사전제안 50개 구역 접수

총 6만6037호 신청, 예정 물량의 5.5배

9월 본안 접수 뒤 12월 최종 지정 예정

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분당 1기 신도시 재건축을 위한 특별정비구역 지정 경쟁이 한층 치열해졌다.경기 성남시는 올해 분당 노후계획도시 특별정비구역 지정을 위한 사전 제안 접수 결과, 결합개발구역을 포함한 50개 구역에서 모두 6만 6037호가 신청했다고 13일 밝혔다.이는 올해 특별정비구역 지정 예정 물량인 1만 2000호의 5.5배에 달하는 규모다. 2024년 정부가 가장 먼저 재건축을 추진할 선도지구를 선정할 당시 접수된 5만 8874호보다도 7163호 많아 분당 재건축에 대한 주민들의 높은 관심을 다시 한번 확인했다.이번 사전 제안은 특별정비구역 지정을 위한 예비 절차다. 주민들이 사업 구역과 개발계획 등을 담은 초안을 제출하면 성남시가 관계기관 협의와 자문위원회 검토를 거쳐 보완사항을 안내하고, 이를 반영한 최종 제안서를 오는 9월 제출하는 방식으로 진행된다.성남시는 이달 말까지 제안자들에게 자문 결과를 통보한 뒤, 9월 접수되는 본안에 대해 사업성, 주민 동의율, 계획 적정성 등을 종합 평가해 올해 지정 물량인 1만 2000호 규모의 특별정비구역을 선정할 계획이다.이후 공람공고와 성남시의회, 경기도, 국토교통부 의견 청취를 거쳐 12월 도시계획위원회 심의를 통해 특별정비구역을 최종 지정·고시할 예정이다.시는 주민들의 혼선을 줄이기 위해 특별정비구역 평가 기준과 선정 방법도 이날 성남시 홈페이지를 통해 공개한다.신상진 시장은 “당초 계획보다 훨씬 많은 신청이 접수된 만큼 경기도와 국토교통부와 협의해 특별정비구역 지정 물량을 확대하거나 제한을 완화하는 방안을 적극 논의하겠다”고 말했다.이번 특별정비구역 지정은 지난해 선도지구 선정 이후 처음 진행되는 일반 정비구역 지정 절차다. 선도지구가 재건축을 가장 먼저 추진할 시범사업 대상이었다면, 이번에는 일반 재건축 대상지를 순차적으로 선정하는 본격적인 정비사업이라는 점에서 향후 분당 재건축의 속도를 가늠할 분수령이 될 것으로 전망된다.