우리은행, 경찰과 ‘금융사기 예방’ 손잡았다

전담 연락 체계 구축해 인출 차단
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
우리은행이 지난 10일 서울 강북경찰서와 금융사기 피해 예방을 위해 업무협약을 맺은 가운데 김흥수(왼쪽 세 번째) 우리은행 강북영업본부장, 김태현(네 번째) 강북경찰서장이 기념사진을 촬영하고 있다.
우리은행 제공
우리은행 제공
우리은행이 경찰과 금융 사기 예방 공조체계를 구축하고 있다. 은행은 향후 협력 모델을 전국적으로 확대할 방침이다.
우리은행은 지난 10일 강북경찰서에서 보이스피싱 등 전기통신금융사기 피해 예방을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 12일 밝혔다. 올해 초 중부경찰서와 구축한 공조체계의 후속 조치다.
두 기관은 최신 금융 사기 수법과 피해 사례를 공유하고 공동 예방 활동에 나설 예정이다. 특히 전담 연락체계를 구축해 고객의 보이스피싱 등 금융사기 범죄 연루가 의심될 경우 상호 소통한다. 피해금 인출을 발빠르게 차단하고 추가 피해를 최소화할 수 있다.
전재홍 우리은행 금융사기예방총괄수석은 “앞으로 전국 단위 협력체계를 구축해 고객의 소중한 자산을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
2026-07-13 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지