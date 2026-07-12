‘폭리 취하고 탈세까지’… 국세청, 물가상승 조장 탈세자에 3195억 추징

과점 업체, 가격 인상하고도 탈루

할당관세 누리려 허위 업체 내세워

‘원두 상승’ 이유로 커피값 올리고도

사주 일가 급여로 20억 준 프랜차이즈

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세줄 요약 국세청이 독과점·담합·프랜차이즈 등 117개 업체를 세무조사한 결과, 과도한 가격 인상과 변칙 회계로 탈세한 114개 업체에 3195억원을 추징했다. 서민 물가를 자극한 업체들이 정부 정책을 악용해 부당 이득을 챙긴 사례도 확인됐다. 과도한 가격 인상·탈세 업체 114곳 추징

독과점·담합·프랜차이즈 등 117곳 조사

국세청, 서민 부담 키우는 탈세 엄정 대응

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국세청은 과도한 가격 인상으로 폭리를 취하며 소득은 제대로 신고하지 않은 114개 업체에 대해 3195억원을 추징했다고 12일 밝혔다.국세청은 지난해 9월부터 지난 2월까지 네 차례에 걸쳐 독･과점, 담합, 가공식품･농축수산물･생필품, 외식 프랜차이즈 등 117개 업체에 대해 세무조사를 실시한 결과 이같은 조치를 취했다고 발표했다.국세청이 지난달까지 추징한 114개 업체 중 추징 세액 상위 10개 업체의 세액 합계는 2480억원으로 전체의 약 78%를 차지했다.이들은 독･과점적 지위를 이용하거나 정부 정책을 악용해 부당한 이득을 취했다. 종합식품 제조업체 A사는 과점 시장에서 우월적 지위를 이용해 제품 가격을 약 5% 인상하고도 변칙 회계 처리 등을 통해 세금을 탈루했다. 식음료 제조업체 B사는 할당 관세 수입 물량을 채웠음에도 퇴직 직원 명의의 업체를 내세워 원재료를 수입해 부당하게 할당 관세 혜택을 누렸다. 국세청은 A사로부터 약 200억원, B사로부터 70억원을 추징했다.가공식품·농축수산물·생필품, 프랜차이즈, 예식·장례 등 서민 물가에 직접 영향을 미치는 업체가 가격을 과도하게 인상하고 세금마저 탈루한 경우도 있었다. F＆B 프랜차이즈 C사는 가격을 올리는 대신 제품 용량을 줄이는 ‘슈링크플레이션’으로 가격 인상 효과를 누리면서도 계열사를 부당 지원하는 방법 등으로 법인 소득 약 700억원을 탈루했다. 국세청은 C사로부터 약 200억원을 추징했다.커피 프랜차이즈 D사는 수입 원두 가격 상승으로 인해 불가피하게 커피 가격을 인상했다고 주장하면서도, 사주 일가에게는 급여 등으로 20억원을 지출했다. 사주 자녀는 사주로부터 부동산·주식 취득 자금 약 40억원을 지원받고도 증여세를 내지 않은 것으로 드러나 국세청은 40억원을 추징했다.국세청은 “부당하게 폭리를 취하며 서민의 경제적 부담을 가중시키는 탈세자에 대해서는 엄정하게 대처해 나갈 예정”이라고 밝혔다.