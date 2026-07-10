SK하이닉스, 나스닥 입성…타임스스퀘어에 ‘웰컴 투 나스닥’

세줄 요약 SK하이닉스가 미국 나스닥에서 ADR 거래를 시작하며 공식 상장 행사를 열었다. 최태원 회장과 경영진이 오프닝 벨을 울렸고, 타임스스퀘어 전광판에는 ‘Welcome To Nasdaq’ 문구와 SK hynix가 표시됐다. 나스닥 ADR 거래 개시, 공식 상장 행사 개최

최태원 회장 등 경영진 참석, 오프닝 벨 타종

타임스스퀘어 전광판에 상장 소식 노출

이미지 확대 SK하이닉스 나스닥 상장, 최태원 회장 ‘주먹 불끈’ 최태원 SK그룹 회장, 최재원 수석부회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사 등 경영진 및 임직원들이 10일 미국 뉴욕 나스닥 타워에서 주식예탁증서(ADR) 나스닥 시장 상장 세리머니를 하고 있다. SK하이닉스 유튜브 캡쳐 2026.7.10 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 나스닥 상장, 최태원 회장 ‘주먹 불끈’ 최태원 SK그룹 회장, 최재원 수석부회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사 등 경영진 및 임직원들이 10일 미국 뉴욕 나스닥 타워에서 주식예탁증서(ADR) 나스닥 시장 상장 세리머니를 하고 있다. SK하이닉스 유튜브 캡쳐 2026.7.10 뉴스1





SK하이닉스는 10일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 나스닥 마켓사이트에서 ADR 상장을 기념하는 ‘오프닝 벨’ 행사를 열고 공식 거래를 개시했다.





이날 행사에는 최태원 SK그룹 회장과 최재원 수석부회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장(CEO) 등 주요 경영진이 참석해 상장을 기념했다.





곽 CEO는 기념 연설에서 “25년 전만 해도 회사는 반도체 불황으로 창사 이래 최대 위기를 맞았고 파산 위기에 놓였지만 이를 극복해 오늘 AI 혁명의 중심에 서게 됐다”고 말했다.





이어 “미국은 AI 혁신의 중심지로 고객과 파트너, 인재가 모두 모여 있는 곳”이라며 “이번 상장을 계기로 글로벌 AI 생태계와의 협력을 더욱 강화하고 전 세계 투자자들에게 새로운 기회를 제공하겠다”고 밝혔다.

이미지 확대 미국 타임스스퀘어에 나오는 SK하이닉스 광고 10일 SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장을 기념해 미국 타임스스퀘어 나스닥 타워 전광판에 광고가 나오고 있다. SK하이닉스 유튜브 캡쳐 2026.7.10 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 미국 타임스스퀘어에 나오는 SK하이닉스 광고 10일 SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장을 기념해 미국 타임스스퀘어 나스닥 타워 전광판에 광고가 나오고 있다. SK하이닉스 유튜브 캡쳐 2026.7.10 뉴스1





행사에서는 밥 맥쿠이 나스닥 아시아태평양 의장이 곽 CEO에게 상장 기념패를 전달하며 “SK하이닉스의 나스닥 입성을 환영한다”고 밝혔다.





맥쿠이 의장은 “이번 상장은 SK하이닉스뿐 아니라 한국과 아시아 자본시장에도 의미 있는 이정표”라며 “세계적인 기술 기업들과 어깨를 나란히 하는 계기가 될 것”이라고 평가했다.





오전 9시 30분 최태원 회장과 곽 CEO 등 경영진이 함께 오프닝 벨 버튼을 누르자 거래 시작을 알리는 종이 울렸고, 현장에 참석한 임직원들은 박수와 환호로 이를 축하했다.





같은 시각 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 대형 전광판에는 ‘Welcome To Nasdaq’ 문구와 함께 ‘SK hynix’, ADR 종목코드 ‘SKHY’, ‘Nasdaq Listed’가 표시되며 SK하이닉스의 나스닥 상장을 알렸다.

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SK하이닉스가 미국 나스닥 시장에서 미국주식예탁증서(ADR) 거래를 시작하며 글로벌 투자자들과의 접점을 한층 넓혔다.그는 “우리는 단순히 기회를 좇기 위해 온 것이 아니라 산업 발전에 기여하기 위해 이 자리에 섰다”며 “혁신과 책임을 바탕으로 AI 생태계 성장에 힘을 보태겠다”고 강조했다.