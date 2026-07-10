1500억 달러 ‘마스가’ 시동…한미 조선협력센터 문 연다

이달 23일 워싱턴서 개소식

이미지 확대 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 있는 한화필리조선소.

한화 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 있는 한화필리조선소.

한화 제공

이미지 확대 트럼프 대통령과 대화하는 이재명 대통령 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령과 도널트 트럼프 미국 대통령이 7일(현지 시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 열린 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령 주최 환영 만찬에서 대화하고 있다. 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 대통령과 대화하는 이재명 대통령 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령과 도널트 트럼프 미국 대통령이 7일(현지 시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 열린 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령 주최 환영 만찬에서 대화하고 있다. 공동취재

해당 행사에는 양국 정부와 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 조선 3사 관계자 등이 참석할 것으로 예상된다.

김형관 HD한국조선해양 대표와 정인섭 한화오션 사장 등은 참석을 검토하는 것으로 알려졌다.

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념 집회에서 연설하고 있다. 2026.7.4 워싱턴 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 워싱턴D.C. 내셔널몰에서 열린 건국 250주년 기념 집회에서 연설하고 있다. 2026.7.4 워싱턴 로이터 연합뉴스

센터는 현지 네트워크 구축, 정책 동향 공유, 양국 기업 간 협력 지원을 맡게 된다. 또 미국 조선소 생산성 개선과 인력 양성 프로그램 운영을 지원할 계획이다.

한미 양국은 지난해 한미 정상 간 합의한 3500억 달러(약 527조원) 규모의 대미 투자 가운데 1500억 달러를 조선 협력에 투입하기로 합의한 상태다. 하지만 미국 내 어느 지역 조선소에 대미 투자가 이뤄질지에 대해서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 중간선거 성과 등 복잡한 사정 속에 계속 검토가 진행 중인 것으로 전해졌다.

이미지 확대 HD현대중공업 울산 조선소. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 HD현대중공업 울산 조선소. 서울신문 DB

이미지 확대 국내 조선소가 건조한 필리핀 미겔 말바르함 2026 환태평양훈련이 진행 중인 8일(현지 시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 한국 취재진이 국내 조선소가 건조한 호위함인 필리핀 미겔 말바르함을 둘러보고 있다. 국방일보 제공. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 국내 조선소가 건조한 필리핀 미겔 말바르함 2026 환태평양훈련이 진행 중인 8일(현지 시간) 미국 하와이 호놀룰루 진주만-히캄 합동기지에서 한국 취재진이 국내 조선소가 건조한 호위함인 필리핀 미겔 말바르함을 둘러보고 있다. 국방일보 제공. 뉴시스

미 국방부(전쟁부)와 해군은 최근 국내 조선사들에 각각 전투함과 급유함에 대한 정보 요청(RFI·Requests for Information)을 보내 함정 설계·건조 역량 등을 문의했다.





전투함과 관련해선 HD현대중공업과 한화오션이, 해군 급유함의 경우 두 회사에 더해 삼성중공업까지 3곳이 회신했다.

방산업계 관계자는 “미국의 정보 요청에 건조 실적, 설계 인력·역량, 연간 건조 가능 규모(캐파) 등 조선소 역량을 포괄적으로 담아 회신했다”고 전했다.





이미지 확대 트럼프 대통령과 대화하는 이재명 대통령-김혜경 여사 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일(현지 시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 열린 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령 주최 환영 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다. 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 대통령과 대화하는 이재명 대통령-김혜경 여사 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일(현지 시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 열린 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령 주최 환영 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다. 공동취재

세줄 요약 정부와 업계는 23일 워싱턴DC에서 한미 조선협력센터를 연다. 센터는 마스가 투자와 현지 네트워크 구축, 정책 공유를 맡는다. 미국은 국내 조선사에 전투함·급유함 협력을 타진했고, 3사는 건조 역량을 회신했다. 한미 조선협력센터 23일 워싱턴DC 개소

1500억 달러 마스가 투자 논의 본격화

미국, 국내 조선사에 함정 협력 타진

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한국이 1500억 달러(약 226조원)의 대미 투자를 약속한 한미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)를 위한 한미 조선협력센터가 오는 23일 문을 연다.10일 산업통상부와 업계 등에 따르면 오는 23일 미국 워싱턴 DC에서 한미 조선협력센터 개소식이 열린다.산업부 관계자는 서울신문과의 통화에서 “오는 23일 한미 조선협력센터 개소식이 열릴 예정으로 미국 측과 행사 당일 프로그램과 발표 내용 등을 조율하고 있다”고 밝혔다. 개소식에 마스가 투자 관련 구체적인 지역과 투자 규모 등이 공개될지 주목된다.산업부와 미국 상무부는 지난 5월 양국 장관 면담을 계기로 ‘한미 조선 파트너십 이니셔티브’에 관한 양해각서(MOU)를 체결하고 연내 워싱턴 DC에 조선협력센터를 설립하기로 한 바 있다.센터가 출범하면서 마스가 프로젝트도 추진력을 얻을 것으로 기대된다.정부는 미국이 한국 조선업계와 함정 분야 협력도 타진하고 있는 만큼 산업부와 방위사업청이 긴밀히 협력한다는 방침이다. 정부 관계자는 “미국의 함정 분야 의사 타진에 대한 정보를 부처 간에 공유하고 있다”며 “조선은 산업부, 함정은 방위사업청이 주도적으로 협의하면서 가장 국익에 부합하는 방향으로 진행하게 될 것”이라고 설명했다.트럼프 대통령이 취임하고 한미 조선 협력 ‘마스가’ 논의가 본격화한 이래 미국 측이 RFI 형식으로 국내 조선소들의 함정 역량을 문의한 것은 이번이 처음이다. 미 연방조달규정(FAR)에 따르면 RFI는 정부가 계획 수립을 목적으로 가격, 인도 조건, 기타 시장 정보 등을 파악하고자 할 때 밟는 절차다.