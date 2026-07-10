새 국조실장에 ‘예산통’ 임기근 기획예산처 차관…靑 “경제정책 전문가”

기재부 요직 섭렵한 정통 경제관료

李 ‘돌발 질문’에도 막힘없이 답변

균형 감각·합리적 조정 능력 호평

이미지 확대 임기근 기획예산처 차장이 지난달 23일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울신문 인구포럼 인구대전환 : 대한민국의 내일을 묻다’ 개회식에서 축사를 하고 있다. 2026.6.23. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 임기근 기획예산처 차장이 지난달 23일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울신문 인구포럼 인구대전환 : 대한민국의 내일을 묻다’ 개회식에서 축사를 하고 있다. 2026.6.23. 도준석 전문기자





특히 기획예산처가 출범한 지난 1월부터 박홍근 장관이 취임한 3월 말까지 3개월 가까이 장관 직무대행을 맡아 초기의 혼란을 최소화하고 안정적으로 조직을 운영했다는 평가를 받았다.





국무회의 등에서도 직무대행 신분으로 참석해 이 대통령의 ‘돌발 질문’에 막힘없이 답변하는 등 업무 능력을 인정받은 것으로 알려졌다.

이 기간 중소벤처기업부 장관을 지냈던 한 총리와도 협업했던 만큼 향후 시행착오가 크지 않을 것이라는 평이다.

미국 인디애나대에서 경제학 석사 학위를 받았다.

윤 전 국조실장 사의 표명과 관련해선 “새 총리가 임명돼 일을 시작했기 때문에 새 국무조정실장을 통해 호흡을 같이하는 게 바람직하다는 전임 실장의 의견도 존중된 것으로 안다”고 답했다.

세줄 요약 이재명 대통령이 신임 국무조정실장에 임기근 기획예산처 차관을 임명했다. 기재부와 예산 분야를 두루 거친 정통 경제관료로, 청와대는 복잡한 경제정책을 조율하고 부처 간 이해관계를 안정적으로 조정할 적임자라고 평가했다. 임기근 기획예산처 차관, 새 국조실장 임명

청와대, 경제정책 최고 전문가로 평가

예산통 경력과 조직 안정 경험 주목

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이재명 대통령이 10일 신임 국무조정실장(장관급)으로 임기근 기획예산처 차관을 임명했다. 임 신임 실장은 기획재정부(기획예산처·재정경제부 전신)의 주요 요직을 두루 거친 정통 경제관료다.성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 브리핑에서 한성숙 국무총리 취임에 맞춰 사의를 표명한 윤창렬 국조실장의 후임자로 임 신임 실장을 임명했다고 밝혔다.성 수석은 “임 신임 실장은 경제정책 분야 최고 전문가”라며 “복잡한 경제 정책을 조율해 온 경험을 바탕으로 부처 간 이해관계를 합리적으로 조정하고 국정 현안을 안정적으로 관리할 것으로 기대한다”고 말했다.임 신임 실장은 행정고시 36회로 공직에 입문해 기재부 정책조정국장, 예산총괄심의관, 조달청장, 기획예산처 차관 등을 거친 ‘예산통’으로 불린다. 경제부처 예산을 총괄하는 경제예산심의관을 지내며 코로나19 팬데믹 당시 피해를 입은 소상공인 지원금과 손실보상 관련 예산을 맡았다. 균형감 있는 예산 운용과 행정 경험을 바탕으로 조직 내에서도 신망이 두텁다는 평이다.성 수석은 “국무총리를 보좌하며 초격차 산업 강국 도약과 국민 모두의 성장 등 대체 불가 대한민국의 구현을 뒷받침할 적임자”라고 덧붙였다.임 신임 실장은1968년 전남 해남 출생으로 광주송원고와 서울대 경영학과를 졸업했다.한편 성 수석은△1968년 출생 △전라남도 해남군 △광주송원고 졸업 △서울대 경영학과 학사 △미국 인디애나대 경제학 석사 △기획재정부 예산정책과장 △예산총괄과장 △재정기획심의관 △행정국방예산심의관 △공공정책국장 △정책조정국장 △경제예산심의관 △예산총괄심의관 △재정관리관 △조달청장 △기획예산처 차관